Realizan encuesta de uso del tiempo y trabajo no remunerado en 600 casas de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











En el marco del Censo Nacional de uso del tiempo y trabajo no remunerado 2021 habitantes de 600 viviendas de la capital pampeana serán censadas. La encuesta se realiza esta semana.

Daiana Caliva Gómez, coordinadora de la encuesta, explicó que “mide el uso del tiempo de las familias y pone la lupa en el trabajo”.









“Se habla de trabajo no remunerado porque no se recibe un pago, sin embargo este trabajo no remunerado tiene un valor social significativo porque hace posible que el resto de las actividades, como ir a trabajar, sean posibles”, dijo la integrante de la Subsecretaría de Estadísticas y Censos de La Pampa.

“ A las personas se les va a preguntar en un primer momento por las características sociodemográficas, y a las de 14 años o más sobre las actividades que realizaron en el marco de las 24 horas antes de la visita, esto incluye dormir, estudiar, asistir al trabajo, a un evento”, contó.

Aclaró que “los datos de las personas están protegidos por la ley de secreto estadístico” y pidió que “las personas seleccionadas atiendan a las y los encuestadores, que participen y se tomen el tiempo para responder”.

La encuesta se realiza esta semana de octubre en los domicilios seleccionados: “el fin es visibilizar esta distribución del tiempo teniendo en cuenta la distribución del género, porque esto puede implicar la desigual distribución de estas tareas, en tanto son las mujeres las que dedican mucho más tiempo que los varones a estas tareas de cuidado”.

“Esto actúa como una barrera para las mujeres frente a los varones para acceder al mercado laboral. Este tiempo que se dedica al cuidado es uno que no se dedica al trabajo, a conseguir recursos económicos para garantizar la independencia física, económica e incluso sacrifican tiempo de ocio y de descanso”, finalizó Daiana Caliva Gómez.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios