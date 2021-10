Victoria Huala: “soy una chica común que viene de una familia común”

Compartir esta noticia:











Victoria Huala es candidata a senadora en segundo lugar por Juntos por el Cambio y de repetirse la elección de septiembre, llegaría al Congreso. Qué piensa la dirigente de la juventud del PRO del feminismo, el aborto, el Gobierno de Macri y los cuestionamientos que recibió por ser mujer y de una alianza de centro derecha.

“Mi viejo era ingeniero agrónomo, mi vieja era empleada administrativa y ahora es jubilada”, se presenta Victoria Huala, empleada municipal y segunda en la lista para el Senado que encabeza Daniel Kroneberger.

“Tengo 34 años y arranqué a los 30 en el PRO. Vivo cerca de la sede del PRO y salgo a caminar para la rotonda del avión. Una vez me dije, es ahora, y entré”, relató sobre sus inicios en la política partidaria.

“Veía que a veces los que pensábamos distinto no hablábamos, o sentíamos que nos podía generar problemas. Yo creo que la política es para construir y para cambiar las cosas. Actualmente estoy en la Juventud Nacional del PRO porque soy coordinadora de la región patagónica y fui la presidenta de la Juventud en La Pampa”, declaró en el programa Las Dos Verdades que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 en Radio Mitre Santa Rosa (100.9).









– ¿Estás pagando el costo de meterte en la política?

– Puede ser, pero no me detengo en eso. El cariño de la gente que me conoce y que saben cómo soy, no cambia.

– ¿Qué hace la Juventud del PRO?

– Es una que juventud apuesta a quedarse en Argentina, a tratar de construir, hemos realizado varias capacitaciones. El año pasado realizamos una en marketing digital y se inscribieron casi 100 personas. Hemos presentado muchos proyectos, trabajamos con Adriana García que es concejala de General Pico, donde presentamos una iniciativa de movilidad sustentable. Somos una juventud que trabaja.

El sábado después del 12 de septiembre me junté con Elida Deanna y hablábamos que hoy el género atraviesa a los partidos. Eso nos va a llevar a una democracia más participativa. El sistema tiene que garantizar una distribución real y equitativa en todos los ámbitos de la sociedad. Vemos que hay un gobierno que dice fomentar la igualdad de género, pero cuando hace una reunión de gabinete hay muy pocas mujeres

– ¿Qué te sale pensar cuando te dicen que fuiste a rellenar un lugar detrás de un hombre?

– Si soy conocida o no, entiendo ese debate, porque es verdad, no soy conocida. Pero es una virtud del espacio en el que estoy se da espacio a la juventud, a una mujer. Después el tema de género y la capacidad, de juzgar a una persona de si es capaz o no, se conoce después. Yo soy una chica común, que viene de una familia común, por eso no entiendo ese debate, si sos muy conocida es porque estás enquistada en el poder y si sos nueva, quien la conoce, eso no me ofende, por eso hoy estoy acá para que mucha gente conozca mi vos y mi forma de pensar.

– ¿Cómo te sentís con el feminismo?

– Bien, tengo una amiga que es de Jujuy que ella declara que es feminista, que está en todas las marchas, en la calle, y un día me mira y me dice ‘sos una feminista no asumida porque luchas por la igualdad, y el feminismo es igualdad’. Me da pena escuchar a una mujer decir que no es feminista.

– ¿Las mujeres de derecha no pueden ser feministas?

– Eso es una cuestión que se tiene que hacer cargo el otro. Creo en la libertad y cada una tiene que llevar la lucha de la manera que crea que tiene que hacerlo. Yo llevo la bandera del feminismo, creo que somos capaces de ocupar de igual manera los lugares que ocupa el hombre.

– ¿Cómo vivís con la doble vara, donde si sos Florencia Peña te defienden, pero si sos otra mujer, no pasa nada?

– Me molesta muchísimo, porque siento que de un lado siempre se señala, que a mí me tratan de que no comparto lugares feministas, que ya sos de derecha, ya sos cheta, hija de una familia oligarca, de un padre que está en la industria cerealera. Pero son cuestiones del otro, estoy muy bien donde estoy, en el espacio donde estoy, porque realmente se le da oportunidades a las mujeres y a la gente joven. Creo que somos el único partido que tiene un protocolo de violencia de género, que se puede pedir hasta la desafiliación de un violento. Esas son las cosas que hay que hacer, no las que se declaman.

¿Cómo se armó la lista?

– Desde la juventud venimos trabajando desde hace mucho tiempo juntos y un día Martín Maquieyra me dice, quiero hablar con vos. Me dijo ‘me gusta tu perfil, me gustaría que me acompañes, serías la cara nueva, la renovación’ La verdad es que por un segundo dudé por ese miedo a la exposición donde cualquiera puede decir cualquier cosa de vos y no pasa nada, pero después pensé en lo que significa para el grupo de la Juventud, en las personas que venimos trabajando desde hace 4 años.

– ¿Qué pensás del gobierno de Macri?

– Hizo cosas buenas y otras no. Somos autocríticos de la cuestión de la inflación, de la economía, de la pobreza cero. Todas esas cuestiones hicieron que la opción fuera el Gobierno actual. Cosas que Macri explicó después, pero es importante tener un Congreso fuerte, por eso son tan importantes estas elecciones. El problema no es Macri, la pobreza viene creciendo año tras año, vine de antes. Tiene que haber políticas que se acuerden y sigan esté quien esté en el gobierno. Los gremios son importantes para el trabajador, creo en una Argentina del consenso, donde tienen que estar todos los sectores, los gremios, los empresarios, las mujeres, los jóvenes, todos.

– ¿Qué pensás del aborto?

– Yo pasé por distintos estadíos en la discusión y desde la juventud armamos debates con chicos y chicas de distintos sectores políticos donde cada uno mostró su opinión.

Yo siento que desde la concepción hay vida, ahora yo con 34 años con un trabajo estable, viviendo cómo vivo quizás no abortaría, pero entiendo que hay chicas que sé que pasan por otro tipo de necesidades, se trata de un poco de empatía, de ponerse en el lugar de la otra. Es una cuestión de empatía, yo estoy a favor de la despenalización del aborto.

