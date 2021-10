Entregaron herramientas para el sector de la economía popular en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Se entregaron maquinarias, instrumentos y materiales, del programan nacional Banco de Herramientas para emprendedoras y emprendedores de Santa Rosa.









Esta tarde, en la Laguna Don Tomás, el ministro de Desarrollo Social de La Pampa, Diego Álvarez, junto al intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, entregaron herramientas para vecinos y vecinas de la capital pampeana que se generan su propio trabajo.

El programa nacional Banco de Herramientas surgió para dar respuesta a la situación social y económica agravada por la pandemia y permite destinar recursos a la economía popular.

«Entendemos que viene a ser una compensación en un momento muy complicado que tuvimos de pandemia, y que veníamos de cuatro años de una crisis económica que nos dejó con heridas para afrontar esta pandemia, y fue la herramienta del gobierno nacional que puso a disposición de los gobierno provincial y municipales para poder compensar estar cerca desde el Estado de las personas que estaban tratando de genera un recursos dignamente”, manifestó el ministro Álvarez en representación del Gobierno provincial.

“Creemos que estas herramientas van a potenciar mucho el trabajo, en otros aliviar esfuerzos físicos, y otros que puedan capitalizar y seguir produciendo y generando mejores ingresos», dijo e hizo un reconocimiento especial a la secretaria de Desarrollo Económico, Carmina Besga, «por la celeridad que han dado desde que estuvieron disponibles los recursos y que hoy materializamos en esta entrega».

Por otro lado, el intendente Luciano di Nápoli, destacó el programa nacional “que motorizaron Alberto y Cristina, que viene a hacer un pequeño aporte a las vecinas y vecinos de Santa Rosa para que puedan tener sus herramientas de trabajo, en este caso para personas que han estado desocupadas en este tiempo”.

“Sabemos la situación económica que está atravesando el país. No es casual, veníamos de 4 años complicados, que llamamos la pandemia anterior, donde el Estado estaba ausente y no había soluciones concretas para los vecinos y vecinas, y cuando nos hicimos cargo del gobierno nacional y provincial, con nuestro querido gobernador Sergio Ziliotto que me pidió que les mandara saludos, sabíamos de esta situación y propusimos a nuestra ciudadanía mejorarlo, la verdad nos tocó un tiempo difícil y complejo, pero allí nos pusimos a trabajar haciéndonos cargo de los problemas”.

“La situación se complejizó más y les decimos que vamos a estar a disposición de todos ustedes para poder seguir aportando a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Estamos seguro de que esta situación económica va a mejorar, pero para ello teníamos que colaborar con cuestiones concretas, por eso fuimos junto con Diego a gestionar este programa Banco de Herramientas”, expresó el jefe comunal.

Di Nápoli destacó que es la segunda entrega que se hace “primero fueron $5 millones y hoy estamos entregando $7 millones más en herramientas, que además fueron comprados a proveedores locales”.

De todas formas planteó que “no nos podemos detener acá y queremos seguir gestionando y trayendo este Programa a Santa Rosa”, dijo Di Nápoli.

El intendente de Santa Rosa pidió a las y los beneficiarios “defender” el Programa Banco de Herramientas y “que entendamos su importancia, como tantos otros, ustedes verán que en Santa Rosa se están haciendo una infinidad de obras públicas, y queremos que siga adelante”.

Y remarcó “quiero que nos ayuden, que no detengamos esta marcha, es muy importante que todos los vecinas y vecinas de Santa Rosa puedan tomar real dimensión de lo que nos está pasando y de lo que nos estamos jugando como país”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios