Maquierya acusó de lobbista a Manzur y pidió a la Provincia que no haga campaña con el acueducto del Norte

Compartir esta noticia:











El diputado nacional y candidato a la reelección, Martín Maquieyra, acusó al Jefe de Gabinete Juan Manzur de hacer lobby por la industria azucarera y devolvió las sospechas que se vertieron sobre Juntos por el Cambio por no asistir a la sesión de la ley de etiquetado. Por otra parte, pidió que la construcción del acueducto del norte “no esa otra campaña incumplida”.

En diálogo con Plan B Noticias el legislador del macrismo pampeano pidió que esta vez se construya el acueducto, se refirió a la ley de etiquetado e hizo un balance de las causas que llevaron a la alianza opositora a ganar las PASO.









– ¿Qué te parece el anuncio del acueducto del norte?

– Es el cuarto o quinto convenio, como piquense y pampeano del norte espero que lo cumplan, que hagan el acueducto y lo terminen, porque este es un proyecto de megaobra que el gobierno pampeano no terminó, como el megaetadio, el hospital. Es un convenio que viene de 2008 y por distintos motivos nunca se hizo.

No es solo ampliar el acueducto, tenemos que lograr que el acueducto funcione, porque, sino, no solo los santarroseños se van a quedar sin agua. Ojalá se haga y no se una vez más una promesa de campaña incumplida.

– ¿Qué pasó con la ley de etiquetado frontal que no asististe a la sesión?

– Lo que pasó es que el Frente de Todos no logró el quórum, cuando el oficialismo llama a una sesión especial y no convoca a la oposición para tratar los temas, no logra el número para sesionar. Te aclaro que queremos que se aprueben esas cuatro leyes, pero también queremos debatir educación, la boleta única en papel, una actualización de las leyes PyMes para que haya más productividad y esa no es la agenda del gobierno. Lo que pasó es que el Gobierno recibió el golpe de la elección y no consiguió el quórum.

– Hay gente que teme que el 30 de noviembre se venza el proyecto y no salga la ley…

– Yo creo que sí va a salir, pero ¡ojo!, que el que no quiere que salga la ley es el jefe de gabinete que está con el lobby del azúcar.

– ¿Pueden repetir el resultado de las PASO?

– Tenemos la responsabilidad de repetir el resultado electoral de septiembre para poder plantear una mejora en la productividad, generación de empleo, lograr que la educación sea declarada un servicio público esencial y para que todos los años se puedan hacer las evaluaciones y evitar que un gobierno las posponga como ocurrió esta vez

– ¿Por qué ganaron?

– Hay varios factores, uno es la situación de cuarentena eterna, la crisis económica a la que nos llevó esa cuarentena eterna y también vieron a Juntos por el Cambio como una alternativa. Creemos que el resultado se puede volver a repetir.

No está en mi ser el agravio, el hablar mal, el decir malas palabras, el apuntar a otros. Nuestros enemigos son la pobreza, el nivel más alto de desocupación en Santa Rosa – Toay, el aumento de la pobreza de tres puntos que generó este gobierno. Creo que hay que salir de la lógica de culpar a otros por los problemas que tienen. Le pido al gobierno que se encarguen de resolver los problemas de la gente.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios