Muerte de Nicolás Llovio: esperan la citación de testigos

Familiares del joven muerto el 26 de junio en circunstancias dudosas esperan por la realización de medidas probatorias. Imagen exclusiva.

La foto que acompaña esta nota es una de las que figura en el expediente y muestra el momento en que recibe atención y un agente de policía toma notas. Sus familiares ya habían contado a Plan B que les llamó la atención la falta de medidas médicas de urgencia y hasta la realización de un interrogatorio policial en momentos en que Nicolás Llovio se estaba muriendo.









Luego de varios reclamos realizados por los medios y mediante su representante legal, la abogada Camila Aimar, lograron la realización de nuevas medidas probatorias y consiguieron informes de las actuaciones y los momentos finales de la vida del joven fallecido a causa de varias puñaladas, algunas de gran profundidad y extensión.

La familia no descarta ninguna hipótesis y demanda una actuación judicial que despeje las dudas. Piensan que fue asesinado aunque no cierran la posibilidad del suicidio que maneja la fiscalía, pero para establecer qué ocurrió esperan que no se ahorren recursos investigativos y se ponga luz sobre lo sucedido el 26 de junio en la vivienda de la novia de Nicolás, en el barrio Matadero de Santa Rosa.

Entre otras cosas, demandan la citación de 12 personas para prestar testimonio sobre la relación de Noicolás y supuestos antecedentes de su novia en el uso de armas blancas.

Luego de varios reclamos en la investigación y denuncias públicas, aparecieron fotografías, informes y prendas de vestir que forman parte del compendio de pruebas recabadas en las horas y días posteriores al fallecimiento de Nicolás Llovio.

Plan B Noticias pudo saber que a mediados de septiembre se socializaron, dentro del expediente, pruebas que ya estaban en manos de la fiscalía, pero que eran desconocidas por la familia de Nicolás.

Los parientes del joven muerto demandan que la justicia utilice todos los recursos con los que cuenta para esclarecer la muerte dudosa y llegar a saber si se trató de un suicidio o un homicidio.

Incluso desconocían que existían fotografías de la autopsia. En estos días accedieron a esas imágenes y a informes de las pericias científicas y forenses.

Se supo que hay imágenes de la revisión que se hizo sobre las personas que la familia considera sospechosas, y hasta consta en la investigación las prendas de vestir que llevaban esa noche fatídica.

Desde la familia aclararon que “no tenemos nada contra la fiscalía, contra nadie, solo queremos que se investigue con todos los recursos que tiene la justicia” y pidieron que “no se demore más la realización de medidas probatoria” y que “no se oculte la prueba ya obtenida”.

Hasta el momento no se le ha tomado declaración a los testigos propuestos por la familia de Nicolás Llovio y reclaman que hasta que se emita el dictamen de la AIC (Agencia de Investigación Criminal) y del forense, se avance con las declaraciones testimoniales.

La causa es investigada por la fiscala Cecilia Martiní, mientras que la familia es representada por la abogada Camila Aimar.

Antecedentes

Plan B Noticias informó a principios de septiembre que la novia del joven fallecido el 26 de junio a la madrugada por ocho heridas de arma blanca luego de cenar en la casa de la familia Calvente, reconoció que el cuchillo que se usó para causar las heridas que provocaron la muerte, lo tenía “ella en la cintura”.

También se supo que realizaron pericias a los teléfonos celulares y detectaron que la novia tenía las contraseñas de las redes de Nicolás Llovio y que hasta contestaba los mensajes como si fuera el joven muerto.

La mujer prestó declaración en más de una vez, y habría incurrido en contradicciones. Primero se ciñó a la teoría de la autoagresión y luego la modificó para contar que ella era víctima de violencia psicológica.

Esa noche, en circunstancias que se buscan esclarecer, Nicolás Llovio cenó en la casa de su novia junto a su madre y se quedaron jugando a las cartas. Cerca de las 3 de la mañana deciden retirarse y a los pocos metros, ya en la vereda, Nicolás Llovio regresa a buscar la chalina que se había olvidado. En ese ingreso al hogar, se desatan los hechos que lo llevan a la muerte.

La familia duda que un suicida se pueda realizar ocho cortes, algunos de gran profundidad y extensión. Desde el principio relataron que “algo pasó” porque la madre de Nicolás, que había compartido la misma cena, escucha “me pinchaste, me pinchaste” y el padre de la novia recibe una trompada de Nicolás, en lo que se especula pudo haber sido una reacción defensiva ante una posible agresión.

Entre las medidas que se espera que el ministerio público fiscal habilite aparece la convocatoria a 9 de los 12 testigos propuestos por la familia y que todavía no han sido citados.

Además consideran que no hubo predisposición a tomar en cuenta una pericia médica que indicaba que se había producido un homicidio y que fue rechazada por una cuestión de forma (le faltaba una firma).

Salud mental

La hipótesis del suicidio no encuentra antecedentes en intentos previos, algo que suele ser lo más corriente en personas que toman la decisión de quitarse la vida.

Informes solicitados al sistema de salud pública sobre la historia clínica de Nicolás Llovio arrojaron que no tiene ningún antecedente de ingreso o tratamiento en psiquiatría ni con autolesiones. Tampoco hay informes médicos que hablen de un estado depresivo.

