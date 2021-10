Piden modificar ítems para calcular la tarifa de taxis

Compartir esta noticia:











Desde la Cámara indicaron que la ordenanza sancionada en el 2018 contiene varios errores para establecer costos, sobre todo en referencia al mantenimiento de los vehículos.

El presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis y Radiotaxis(Catarata), Ernesto Forastiero, presentó este jueves una nota en el Concejo Deliberante para modificar ítems que son tenidos en cuenta a la hora de definir una nueva tarifa para taxis y remises, como el de mantenimiento de los vehículos.

“Específicamente vine a presentar una nota, donde solicito con carácter de urgente un ítem de la Ordenanza 5913/18, que fue modificada arbitrariamente en su momento en lo que hace a costos de mantenimientos de los autos, donde se modificaron los kilómetros que no se condice con la realidad”.

“Por ejemplo, una correa de distribución, que se cambia a los 40.000 kilómetros, sobre todo en un taxi, que está siempre en marcha, pusieron que hay que cambiarla a los 80.000. En algunos casos duplicaron los kilómetros y cuando vos realizás los estudios de costos, te perjudica mucho”, afirmó a Plan B.

“Por eso, en la nota que presenté, pido que se trate esto de carácter de urgente. Ya he presentado al menos dos veces una nota y ahora, cuando empezó esta nueva gestión, le envié al Director de Transporte una nota con reformas a tratar que incluyen la reforma polinómica, el problema de taxis y remises truchos, que afectan a la actividad. Hasta el momento, no hemos tenido respuesta. La pandemia no dejó tratar estos temas y esta vez es la primera vez que vengo al recinto. Yo antes, vivía acá adentro”, dijo.

Forastiero dijo que la Ordenanza que rige la actividad está mal hecha. “Por eso hablo de arbitrariedad. Fue hecha por un bloque y salió aprobada. Yo en una reunión les dije, que cualquier mecánico puede saber cuándo se cambia una correa o una bujía. Y esta medida, nos baja la polinómica, va en desmedro nuestro”.

“Por ejemplo, hay diferencias, en la última polinómica hay diferencias en los costos de los repuestos en unos $200.000, es una barbaridad. Y hay errores, hice un estudio de los costos de los municipios. Copié todo lo que solicitan y se lo pasé a mi contador. Hay una diferencia tremenda, está mal hecha”, afirmó en referencia a la ordenanza.

Consultado por la expectativa a sus pedidos, Forastiero apeló a la buena voluntad de las y los concejales. “Nosotros siempre hemos presentado las cosas en tiempo y forma pero bien. No se puede presentar una polinómica dibujando números. Siempre tenemos diferencias y hay ítems mal calculados. Hay que darle una solución y un corte a esto”, cerró.

