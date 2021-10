Sepelios en la CPE: aumentaron un 30 % por la pandemia

Compartir esta noticia:











La CPE informó que se regisró un 30 % de aumento en el número de servicios de sepelios durante la pandemia de coronavirus.

“El exponencial aumento de servicios en el período se explica casi exclusivamente por la pandemia; con la progresión de personas infectadas se multiplicaron los fallecimientos en el ámbito de atención del servicio de la CPE”, detallaron.









Entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 se realizaron 1.285 servicios de sepelio “de los cuales nada menos que 313 se debieron a fallecimientos por Covid, una cifra que habla del poder destructivo del nuevo virus, aún frente a los numerosos cuidados desarrollados por la sociedad como herramienta de prevención”.

El número registra los servicios realizados en Santa Rosa (1.089) y las localidades interconectadas de Anguil (23), Ataliva Roca (9), Catriló (44), Lonquimay (14), Mauricio Mayer (5), Toay (92) y Uriburu (9).

El responsable del área, Sergio Dutto, subrayó que “la pandemia nos puso frente a distintas circunstancias que sobrellevamos resguardando la seguridad sanitaria tanto de nuestros asociados como de los empleados, proveyéndolos de elementos de protección personal desde un primer momento y haciendo cambios horarios en los turnos para evitar contagios intralaborales”. La situación epidemiológica demandó de un esfuerzo superior de todo el personal, que siempre estuvo dispuesto a prestar el servicio de la mejor manera posible.

Durante el periodo, Funeraria mantuvo su programa de servicios adicionales, como cambios de metálicas, traslados de hasta 600 kilómetros sin cargo adicional, y cumplimentando con todos los trámites administrativos que alivian a familiares de esa obligación.

El crecimiento de servicios, el aumento de los insumos de parte de proveedores producto de la inflación y en parte la necesidad de aplicar estrictos protocolos sanitarios, incidieron a la vez y significativamente en los costos operativos, causa que obligó al aumento de la cuota de sostenimiento, aplicado en febrero y mayo del 2021; aun así, el servicio se ubica con su cuota de sostenimiento entre las más bajas del país en el ámbito cooperativo, y directamente no hay comparación con el aumento de servicios similares realizados por empresas privadas. No obstante los incrementos no alcanzaron a compensar el quebranto acumulado en el balance sectorial del Ejercicio.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios