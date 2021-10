Siguen los inconvenientes para ingresar a Facebook

«Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, explicaron desde la empresa.

Facebook advirtió esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, que nuevamente algunos usuarios pueden presentar problemas para acceder a sus cuentas de esta red social.

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, explicaron desde su cuenta oficial de Twitter.

Ese tuit oficial fue retuiteado, hasta las 17,15 de esta tarde (hora argentina) un millón quinientas mil veces, según consigna la misma cuenta.

El pasado 4 de octubre Facebook se había caído junto a otras dos apps de la misma empresa, Instagram y WhatsApp, y se mantuvieron inactivas por unas siete horas.

Mark Zuckerberg, propietario de los tres productos cibernéticos, atribuyó lo ocurrido a «un cambio de configuración defectuoso».

«Disculpas a todos los afectados”, “estamos trabajando para comprender más sobre lo que sucedió» para «continuar mejorando nuestra infraestructura».

Según la explicación de la empresa, sus equipos de ingeniería determinaron que «los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos causaron problemas que interrumpieron esta comunicación».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021