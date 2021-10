Viajó desde Luján a General Pico durante 18 días a caballo por su sobrina que tenía leucemia

Compartir esta noticia:











Rubén Bello cumplió una profunda promesa y viajó a caballo desde Luján hacia General Pico por su sobrina Luana, quien recientemente fue dada de alta tras padecer leucemia.

En diálogo con los medios, Rubén Bello explicó que “hace dos años que a mi sobrina Luana le detectaron leucemia, entonces yo fui a la Basílica de Luján y prometí que si ella sanaba yo me venía a caballo“.









En esa línea, Rubén contó que a Luana “le dieron el alta el pasado 28 de septiembre“.

Respecto la travesía, el hombre sostuvo que “yo quería hacer un viaje tranquilo, sin arriesgar nada. Tuvimos un solo día de lluvia donde paramos y no salimos. Fueron días muy lindos, la pasé muy bien. Lo disfruté. Los caballos estuvieron muy bien. Aproximadamente hacíamos entre 30 y 35 kilómetros por día, quizás algún día hemos hecho 40 kilómetros“.

Por otro lado, Rubén destacó “la recepción de la gente” que “ha sido muy buena“. En esa línea, agregó que “hemos hecho amigos en el camino. Hemos compartido una cena. Siempre los contactos te llamaban, te preguntaban como estabas”.

Finalmente, el hombre visiblemente contento aprovechó la ocasión para “agradecer a Julio Mena que está en Luján y que me dio una mano tremenda. Cuando uno decía que iba a Luján a caballo muchos te decían que no iba a poder llegar o no te dejaban salir con los caballos. Pero uno lo hizo con una fe de lograrlo. No me esperaba toda esta sorpresa. Esta gente es maravillosa“.

