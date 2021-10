Negaron la licencia a la docente que denunció a su hermano: “Tienen que rever la medida”

Compartir esta noticia:











La integrante de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Claudia Lupardo, criticó al Ministerio de Educación por negarle la licencia por violencia de género a Valeria Jeanne que denunció a su hermano por abuso sexual con acceso carnal contra su hija.









La mujer denunció que su hija menor de edad fue víctima de abuso sexual y el acusado es su tío, Jonatan Jeanne, exsubdirector de Contenidos de la Municipalidad de Santa Rosa. Como la víctima es menor de edad, pidió licencia por violencia de género. Esta semana le confirmaron que no podría acceder a ese derecho.



Frente a esta medida, Claudia Lupardo, sostuvo que “Me parece muy grave desde todo lugar, sobre todo con el Ministerio, porque son quienes tienen que velar por la salud integral de los trabajadores y trabajadoras creo que están equivocados y tienen que rever la medida”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

La candidata a senadora por el FITU, indicó que “nosotras recibimos constantemente distintos tipos de violencia, y esta violencia institucional de parte del organismo del Ministerio es degradante para todas las trabajadoras. Las cosas que se han podido lograr a partir de esta licencia por violencia de genero se ven ensuciadas”.

“La Pampa es una de las pocas provincias que tiene esta licencia por violencia de género, pareciera que no se termina de aplicar o hay cosas que todavía se tienen que terminar de ajustar, es lamentable toda la situación por la violencia que vivimos a diario”.

-A UTELPa no se le ha ocurrido sentarse con el Ministerio frente a esta problemática de violencia para que haya medidas claras frente a estas situaciones

-Por eso te digo que hay cosas que todavía no se terminaron de ajustar. Obviamente el gremio docente tiene que estar en constante charla con el Ministerio sobre estas y otras situaciones, porque la violencia la vivimos a diario y esto no puede ser solamente una cuestión de numero o de cifra o de llamar por teléfono, tiene que haber un equipo interdisciplinario. Es evidente que en la instrumentación de esta ley de violencia de género hay errores, entonces hay que reverlos, para que ninguna mujer vuelva a sentir lo que está sintiendo esta compañera docente.

-Valeria me dijo que vive en Puelches y es el único sostén de familia. Y no puede estar dando vueltas de aquí para allá por el Ministerio o por el gremio

-Es lamentable, porque cuando leí la carta en el grupo de Facebook de Docentes La Pampa la verdad me sentí muy conmovida, debido al manoseo a la que fue afectada esta docente, desde el Ministerio le dicen que no y después tiene que volver. Después ella narra situaciones de violencia con sus familiares cuando hace la denuncia, o sea creo que no solamente es una ley en los papeles, sino tiene que haber un equipo de contención personas que acompañen a estas docentes que estén asesorando, de qué manera hacer estos planteos, qué papeles pedir, acompañarla en todo momento.

Finalmente expresó que “porque como en todas las implementaciones de las leyes no solamente es cuestión de que ya está la Ley y esta el numerito. Vos llegas con un cargo de violencia muy fuerte, entonces tiene que haber a mi parecer un equipo que acompañe a esta docente” le comentó a Daniel Lucchelli.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios