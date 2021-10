El Gobierno habilita la exportación de 140 mil vacas de conserva

Compartir esta noticia:











Este martes se publicará en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que habilita de manera oficial la exportación de alrededor de 140 mil vacas de acá a fin de año.









Luego de las discusiones con las entidades rurales por el cupo a la exportación de carne, el Gobierno publicará el martes la resolución para exportar unas 140 mil “vacas de conserva” a China.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Nación, Jorge Solmi dijo que el número “es un cálculo estimativo” y explicó que son “vacas categoría D y E”.

“Hoy todavía están en el campo y la idea es ir faenándolas de acá a fin de año porque la industria no tiene la capacidad de faenar todo junto, y los productores para cuidar el precio”, explicó Solmi al periodista Daniel Lucchelli.

Se trata de la denominada “vaca de conserva”, llamadas de descarte por los productores porque están fuera del ciclo reproductivo, que antes se utilizaba para manufacturas como picadillo, fiambre y chacinados, y ahora se exporta a China, donde hay un interés comercial.

El funcionario nacional resaltó que “eso le permite al productor que esa vaca de descarte que antes valía menos, hoy tiene una salida mejor y le permite reponer animales nuevos en el campo”, destacó Solmi.

La Pampa

Solmi destacó el modelo ganadero pampeano, luego de su visita a la provincia junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

“Es un ejemplo su Plan Ganadero, de los mejores que tenemos en el país. Hay un stock muy interesante, con índices muy buenos, por encima de la media nacional, tanto de destete como peso de faena, que son los objetivos hacia dónde queremos ir nosotros”, ponderó el funcionario nacional.

Además puso el foco en “la forma de producir, que es la que nosotros queremos mostrar” y reiteró el deseo de trabajar “en una marca país a partir de la carne pampeana, con una denominación de origen”.

Producción de carne y agenda ambiental

“Este año hay una agenda ambiental, con reuniones en las Naciones Unidas, donde hay países que pretenden que nosotros bajemos nuestro rodeo ganadero por la emisión de gases de efecto invernadero, y nosotros planteamos con otros países también es que si no tenemos pasto no tenemos vacas. Hay una compensación que nos permite demostrar que nuestra ganadería no es contaminante, y el plan piloto de animales criados a pasto como surge en La Pampa, es lo que queremos mostrar al mundo”, expresó el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación.

