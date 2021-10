“Si no me dan la licencia, lamentablemente voy a sacar a mi hija de la escuela y llevarla conmigo”

Compartir esta noticia:











Valeria Jeanne contó que esta semana sacará a su hija de una escuela de Santa Rosa y se la llevará a la localidad de Puelches donde trabaja. Anunció que va a demandar al Ministerio de Educación por no darle una licencia de violencia de género.

La mujer denunció que su hija menor de edad fue víctima de abuso sexual y el acusado es su tío, Jonatan Jeanne, exsubdirector de Contenidos de la Municipalidad de Santa Rosa. Como la víctima es menor de edad, pidió licencia por violencia de género. Esta semana le confirmaron que no podría acceder a ese derecho.









Ella es la única sostén de su familia, por lo tanto, debe volver a trabajar. Ella es docente en Puelches y estaba con su hija en Santa Rosa.

“Si yo no resuelvo que me den la licencia, lamentablemente voy a sacar a mi hija de la escuela y llevarla conmigo. No me siento para nada tranquila dejándola sola, porque ella hay días que esta mejor y otros en los que tiene mucha angustia”, le dijo Valeria al periodista Daniel Lucchelli.

Esta decisión también afecta en ella como en la hija ya que estaban siendo tratadas: “Comunicaré a la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y a la Dirección de Violencia Familiar que no podremos continuar con los encuentros con la psicóloga de manera presencial ni ella ni yo”, indicó.

Finalmente sostuvo que “A mí lo que hagan o dejen de hacer del gremio si son funcionales o no, lo veo secundario. Mi reclamo es hacia el Estado y voy a demandar al Estado”.

El denunciado permanecerá 30 días detenido mientras se realiza la investigación judicial. La libertad o continuidad en prisión dependerá de esa etapa del proceso judicial.

