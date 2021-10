Marchan para pedir la libertad de Yanina Coronel

Compartir esta noticia:











Organizaciones feministas y amigas de Yanina Coronel convocaron a una marcha en su apoyo para el próximo viernes en Santa Rosa.









El viernes a las 17 horas se realizará una conferencia de Prensa en el Sindicato de Prensa, calle H. Yrigoyen 469, donde se leerá una carta redactada por Yanina Coronel, en la que relata su vivencia durante la relación que mantuvo con el policía Gabriel Páez Alborno.

Posteriormente marcharán a Plaza San Martín bajo la consigna “Libertad para Yanina”. Invitaron a participar a todas las organizaciones de mujeres y quienes quieran manifestar su apoyo a Coronel.

Por imposición de la justicia provincial, Yanina Coronel se encuentra con arresto domiciliario por 45 días, en el marco de la investigación por el envenenamiento de su expareja el policía Páez Albornoz.

“Vamos a hacer una conferencia de prensa con Angelina Baiotti (sobreviviente de violencia de género) y una compañera de una agrupación de Eduardo Castex (ciudad de donde es oriunda Coronel). Queremos dar a conocer una carta q está redactando Yanina coronel, a quien vimos el sábado en su casa, para visibilizar como vivía con el policía Páez Albornoz”, contó Claudia Lupardo, referente de Pan y Rosas, en diálogos con Plan B Noticias.

“Luego de la conferencia vamos a marchar a Plaza San Martín, bajo la consigna “Libertad para Yanina”, e invitamos a participar a otras mujeres y organizaciones para manifestar nuestra apoyo a Yanina”, explicó.

Coronel, de 31 años, cumple el arresto en su domicilio y lleva una tobillera de control, ya que tiene un hijo a cargo, fruto de la relación que mantenía con Páez Albornoz, a quien había denunciando en reiteradas oportunidades por violento, antes del episodio del envenenamiento.

En el marco de la causa, se conoció un informe de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Poder Judicial, que concluyó que Yanina Coronel era víctima de violencia de género durante el tiempo que convivió con Gabriel Páez Albornoz. También que su hijo de 5 años fue víctima de esta situación.

El informe realizado por el psiquiatra Camilo Muñoz y la psicóloga Virginia Carretero, ambos del Poder Judicial, explica que “de la evaluación realizada surge que la periciada no presenta Patología Psiquiátrica. La examinada no demanda tratamiento psicológico y no requiere tratamiento psiquiátrico. Comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”.

Asimismo indica que Coronel sufrió violencia institucional porque no recibió una respuesta satisfactoria a los reiterados pedidos de ayuda que habría realizado a la Policía, la Unidad Funcional de Género y Niñez de la Policía, la Jefatura de Policía y a la Secretaría de la Mujer.

