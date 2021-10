Presupuesto 2021: Se utilizarán 5.609 millones de pesos de las reservas

Compartir esta noticia:











Se reunió la comisión de Hacienda y Presupuesto con la visita del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, y su equipo de trabajo, para exponer sobre los últimos tres proyectos del Poder Ejecutivo que ya tienen dictamen, vinculados a acuerdos con nación y al incremento del Presupuesto 2021. El funcionario señaló que “en el ejercicio 2021 –en rentas generales- va a erogar 5.609 millones de reservas. Una cifra espectacular, que si no hubiera estado la pandemia, hubiéramos estado equilibrados”.

En primer lugar, el ministro agradeció a las y los diputados por haber emitido dictamen y así acelerar los tiempos, ya que en el día de ayer ingresaron los 2.229 millones de pesos correspondientes al primero de los proyectos que tiene que ver con un acuerdo de pago entre la provincia de La Pampa y el Estado Nacional. No obstante, para que dichos fondos puedan ser utilizados se tiene que esperar a la aprobación en una Sesión Ordinaria.

A continuación, Franco pasó a realizar un recorrido histórico para explicar de dónde surge el acuerdo recientemente concluido entre Provincia y Nación. “En los acuerdos federales durante la época de Cavallo se planteaba que todas las cajas provinciales iban a ser transferidas a Nación. Sin embargo, no todas las provincias transfirieron sus cajas. En ese momento era transferir o hacer una modificación a la ley, para no entrar en déficit, y La Pampa optó por ésta última. Se pudo incluir un artículo que postulaba que Nación soportara lo déficit parciales, en este caso del sistema policial”, explicó.

“En el 2009 al 2015 se genera un planteo de que no hay auditoria, entonces no hay deuda. Empieza la problemática de que si no hay deuda no se pagaba. Se planteó ante la Corte de que vengan a hacer la auditoría. Esa auditoría se prorrogó por la pandemia, y se llegó a un planteo de que la deuda histórica, a la cual se le cargan los intereses que reconoce la Corte, a partir de la presentación de la demanda, llegó a la cifra de 2.229 millones de pesos, que es el convenio que se ha firmado”, aseguró.

Además, reveló que “este convenio permite concluir todas las situaciones litigiosas que existen con Nación referido al tema previsional. Es la única provincia que pudo lograr esto sin haber cedido a las grandes quitas que nos proponían”, destacó el ministro.

“El destino que se propone dar –siguió Franco- es hacer un aporte al Fideicomiso de viviendas, al Ministerio de Producción para el subsidio de tasas y otra cifra destinado al Fondo de Garantía Pampeanas que potenciaría lo que hoy ya tiene como posibilidad de garantizar pymes”.

En la ronda de preguntas, el diputado Mauricio Agón consultó por qué no se exigieron las auditorias entre el 2009 y 2015 para poder cobrar la deuda. “La Anses no le pagó a ninguna provincia, y el argumento eran ‘no tengo los datos tuyos’”, contestó Franco.

Sobre el segundo de los proyectos, por el que se aprueba el Convenio Bilateral de Financiamiento entre ANSES y la Provincia de La Pampa, el ministro dijo: “Lo que rige es que las provincias que no transfirieron, van a tener el mismo sistema como si hubieran transferido. Es decir, el sistema que se aplica es el que rige a partir del 1 de enero de 2017”.

En cuanto a la tercera de las iniciativas, por la que se incrementa el Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2021, Franco expresó: “Es evidente que la economía ha empezado a recuperarse. Muchos sectores comenzaron a mejorar. Hubo una negociación de la deuda externa que fue favorable. Nosotros lo que hacemos es seguir lo que viene haciendo el gobierno nacional. Y el nivel de actividad e inflación ha hecho que los recursos se incrementen”.

A su vez, comentó que “hay un blanqueo importantísimo de la economía, por muchas razones, por eso no hay que ponerse contentos con el nivel de recaudación”.

A grandes rasgos, casi el 60% del incremento del presupuesto es para atender a la política salarial. “Nosotros habíamos estimado un incremento del 29% para que los salarios no pierdan con la inflación, pero ya en el primer semestre se ha otorgado aumentos salariales por el 27,45%, y al mes de septiembre llevamos el 34,45%”, reveló Franco.

También, en Desarrollo Social hay un área importante que es el destinado a la tarjeta alimentaria. “El programa de la tarjeta alimentaria se financia con el 7% de la recaudación de regalías. Este año la recaudación no ha sido lo suficiente para atender a esa demanda, y se está reforzando con partidas de rentas generales, por 350 millones de pesos”, indicó.

Además, en el Ministerio de la Producción hay un aporte destinado a la Agencia de Inversiones. En Seguridad, los gastos corren por el funcionamiento, como el combustible o reparaciones de móviles policiales. En Canal 3 hay una partida importante que tiene que ver con el equipamiento. En Obras Públicas, fundamentalmente las partidas se destinan para terminar el nuevo hospital. Y en Salud sobre todo es para restituir gastos que se utilizaron por la emergencia sanitaria.

“El planteo real y concreto es que el presupuesto en Obra Pública se va a necesitar 3.609 millones de pesos más hasta fin de año. O sea, en realidad el ejercicio 2021 –en rentas generales- va a erogar 5.609 millones de reservas. Una cifra espectacular, que si no hubiera estado la pandemia, hubiéramos estado equilibrados”, concluyó Franco.

