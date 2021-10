Ahora lo denunciaron por abuso sexual: echaron al “Pampa” Wiochi de Municipalidad de La Plata

Compartir esta noticia:











El intendente Julio Garro lo apartó del cargo. Era director de General de Colectividades y Tradicionalismo de la municipalidad de La Plata. Plan B informó la semana pasada que lo habían acusado de abuso laboral y malos tratos.

Ahora una joven de 22 años lo denunció penalmente por el delito de abuso sexual. Dijo que Ángel Simeón Wiochi intentó tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Wiochi inició su carrera política como dirigente de la Juventud Universitaria Peronista, fue auxiliar de bloque a disposición de la fallecida concejala Mariela Cabreros y hasta formó parte del kirchnerismo incipiente en la capital pampeana. Cuando Mauricio Macri ganó las presidenciales de 2019 se sumó a la agrupación peronista 22N (por la fecha en la que el Frente para la Victoria perdio el balotaje) y se pasó al macrismo provincial.









Al perder Carlos Javier Mac Allister la interna para la gobernación con Daniel Kroneberger, se mudó a la plata y a los pocos meses pasó a ser funcionario de Cambiemos. Ahora, tras la difusión de los mensajes de WhatsApp en la que se lo acusa de “revolerar” contratos para sumar militantes políticos, se conoce una denuncia por abuso sexual.

El otro dato nuevo es su apartamiento del cargo: Julio Garro le pidió la renuncia.

Denuncia

Ariana Milano, una joven de 22 años, se animó a denunciar penalmente por amenazas, lesiones, coacción, estafa, abuso sexual e injurias a Simeón Wiochi, director de General de Colectividades y Tradicionalismo de la municipalidad de La Plata. La denuncia fue realizada el miércoles a la tarde en la Fiscalía N°13 especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino.

Según se desprende del escrito judicial que difundió el portal El Destape, Ariana detalló que conoció a “Simeón Wiochi en octubre o noviembre de 2018 en la facultad de Derecho de la UNLP, momento en el que militaban en la agrupación Franja Morada. En el año 2019 Simeón comienza a reclutar un grupo de estudiantes entre los cuales me encontraba, a fin de militar en el espacio de Juntos por el Cambio”.

“Simeón comenzó a subordinarnos a todas sus decisiones bajo falsas promesas de conseguirnos un trabajo estable en la Municipalidad de La Plata. Incluso contrató a algunos de nosotros como cooperativistas y a otros con trabajo en negro mientras era director de General de Colectividades y Tradicionalismo. Durante las labores que realizábamos nos obligaba a participar de actos políticos ajenos a las tareas pactadas, ello bajo amenaza de dejarnos sin trabajo, llegando a golpearnos, insultarnos y manifestar que no íbamos a poder volver a nuestros pueblos mientras trabajáramos con él”.

En particular, Ariana detalló que el agresor intentó tener relaciones sexuales sin su consentimiento: “El 23 de enero de 2021 hubo una cena en la casa de Luis Mata por la zona de 14 entre 42 y 43, estábamos Simeón Wiochi, Luis, Luján, Agustín, Francisco, una amiga de Luján, Luciano y yo. Ese día yo había tomado bastante alcohol por lo que en un momento me fui a acostar a una cama de dos plazas. Se me acostaron a cada lado Luciano y Simeón Wiochi, y sentí que Simeón me abrazaba. Entonces me levanté y fui al baño. Cuando volví, Luciano se puso en el medio de la cama y yo me acosté al lado, quedando Luciano entre medio de Simeón y yo. Luego me enteré que Simeón había dicho que ‘se quería acostar al lado mío para agarrarme y hacerme mierda’. Fue por esta razón que Luciano intercedió para que no me pase nada malo. Yo estaba muy ebria, imposible de prestar mi consentimiento, aunque Simeón sabía que no quería tener ninguna relación íntima con él, ya que me encaraba constantemente y siempre lo rechazaba».

Además del intento de abuso sexual, Wiochi le pegaba a la joven: “A mí me golpeó en tres oportunidades. El 13 de enero de 2021 me acorraló en la cocina de su casa, en calle 58 entre 11 y 12 N°820, piso 7 departamento A, me reclamó que ‘me hacía la linda’ en las redes sociales y comenzó a golpearme con una ojota en la cola y en las piernas”. “En otra oportunidad me pegó con un cinto burlándose de mí frente a otras personas y tratándome de zorra”:

Voceros del intendente Julio Garro señalaron que “tomamos conocimiento ayer de la denuncia y se dispuso apartarlo del cargo hasta tanto se resuelva la situación judicial que deberá afrontar ante los hechos que se denuncian”. “De ninguna manera desde el Ejecutivo se va a convalidar este tipo de actitudes que nada tienen que ver con la labor de los funcionarios municipales”, remarcaron.

Con esta acusación, la gestión del macrista Julio Garro, ya suma dos funcionarios que fueron denunciados por “acoso”. En 2019 Fernando Ponce, presidente del Concejo Deliberante de La Plata, y mano derecha del intendente, también recibió una denuncia de características similares, que al día de hoy no avanzó. Si bien Ponce fue removido de su cargo, sigue militando en la fuerza de Garro y tiene tareas específicas en la actual campaña.

