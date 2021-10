Cruces en la Legislatura por el presupuesto y la deuda previsional de Anses

Compartir esta noticia:











El oficialismo y la oposición se cruzaron durante el tratamiento de los proyectos para el incremento del Presupuesto para el año en curso y el acuerdo con Nación para el pago del déficit de las cajas previsionales pampeanas.









El primero de los proyectos, enviado por el Poder Ejecutivo, en el que se aprueba el Acuerdo de pago de Anses a la provincia de La Pampa por un monto de 2.229 millones de pesos, fue aprobado por la mayoría del oficialismo, el Movimiento Productivo Pampeano y Comunidad Organizada, y rechazado por la UCR y Propuesta Federal.

A su vez, Francisco Torroba solicitó la palabra para adelantar el voto negativo de su bloque. “Durante siete años la ex presidenta se olvidó de la deuda que tenía con La Pampa. La ex presidenta visitó en dos oportunidades la provincia y nadie le reclamó. Es grave el olvido de Nación y es grave que la provincia no haya accionado. Se ve que durmieron una prolongada siesta. Recién en el 2017, con el cambio de gobierno, recuerdan que Nación tiene una deuda y se recurre a la Justicia. Creemos que ha habido una mora en reclamar, y eso representa un perjuicio importante para La Pampa”, argumentó el presidente del bloque radical.

En la misma línea, María Laura Trapaglia agregó que “esta deuda se cobra sin la aplicación de los intereses, que sí fueron exigidos durante el gobierno anterior. Para el desarrollo de la provincia, toda deuda deberá ser reclamada sin distinción de banderas políticas”.

Por su parte, Juan Brindesi (MPP) acompañó y “celebró el proyecto del Poder Ejecutivo que defiende los intereses de la provincia, porque esto viene a reconocer una deuda sumamente importante”.

Robledo, por el oficialismo, respondió a la oposición que “La Pampa siempre ha reclamado. Lo importante es que en dos años de gestión el gobierno reconoció toda la deuda histórica, cuya suma de 2.229 millones de pesos ya fueron acreditados a la provincia y ya se pueden utilizar”.

A su turno, Mauricio Agón de la UCR señaló que en el acuerdo ha habido una quita. “Este acuerdo es una gran quita, porque en la demanda que presentó la provincia, en forma tardía, se reclaman los montos históricos con las actualizaciones, y hay un desfasaje entre los años. No se acordó con Macri, pero este convenio efectivamente se aprobó con una quita sin haber pasado por la Cámara”, protestó.

Espartaco Marín por el justicialismo declaró que no “comprende” el voto negativo de la oposición. “Hablan de oportunismo por el signo político, pero hay sobrados ejemplos de gobernadores que reclamaron a gobiernos nacionales justicialistas. Los acuerdos también deben ser acompañados sin banderías políticas, y ahora la oposición va a rechazar el ingreso de fondos a La Pampa en un momento de crisis económica. Además, cuando se habla de quita, fue la Corte la que consideró que los intereses a computar son a partir del año 2017”, concluyó.

El segundo de los proyectos, por el que se incrementa en 12.014 millones de pesos el Presupuesto General de la Administración Provincial para el Ejercicio 2021, fue aprobado por mayoría del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano, y rechazado por parte de la UCR, Propuesta Federal y Comunidad Organizada.

Agón dijo que el proyecto “no es más ni menos que dejar a la luz el dibujo que era el presupuesto para este año. Esto refleja lo subestimados que estaban todos los índices presupuestados con respecto a los ingresos, a los índices de crecimientos y a los gastos”, apuntó.

Trapaglia manifestó que “este cuerpo legislativo tiene que debatir cada erogación, y las consultas deben ser hechas antes, no después del dictamen”, mientras que Sandra Fonseca agregó que “nuestra tarea es la de controlar los recursos del pueblo” por eso “no acompañaré”.

Brindesi dijo que “la pandemia ha repercutido en cada lugar, por eso se han utilizado recursos extraordinarios. Es entendible lo que el Ejecutivo plantea en este caso”, dijo el diputado del Movimiento Productivo Pampeano.

En tanto, Robledo reflexionó: “El presupuesto presupone un monto. Cuando otras provincias se endeudan, La Pampa puede utilizar sus propios recursos. No se puede prever lo imprevisto. El paro de la actividad comercial y económica no estaba previsto; ante eso es que el ahorro nuestro se hace presente. Tenemos que festejar que la provincia gasta lo que tiene que gastar, para poder tener reacción ante lo imprevisto”, agregó.

El radical Marcos Cuelle salió al cruce del pedido. “El Estado provincial no es una economía familiar. Algunos hablan de colchón anticíclico y otros de economía por no inversión. En plena crisis es cierto que hay imprevistos, pero eso reveló toda la falta de inversión tanto en salud como en educación. Yo entiendo la necesidad de defender a raja tabla un gobierno, pero hay un error enorme en creer que se puede manejar una economía provincial como si fuera una economía doméstica. El gobierno no debe ahorrar, sino que debe aportar los recursos a la sociedad e invertir”, expresó.

La tercera de las iniciativas, por la que se aprueba el Convenio Bilateral de Financiamiento entre ANSES y la provincia de la Pampa, por un monto de 1.960 millones de pesos, fue aprobada por unanimidad.

Durante la sesión ordinaria de este jueces también se aprobó, en forma unánime, el proyecto por el que solicitan a los Legisladores Nacionales por La Pampa que hagan las gestiones pertinentes, ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que este organismo realice un relevamiento de todos los inmuebles ociosos, ubicados en la provincia de La Pampa, que sean propiedad del Estado Nacional.

Se aprobó con el visto bueno de las y los presentes la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo el “Tercer Encuentro Provincial y Regional de Artesanos”.

Por otra parte, se aprobó por mayoría y se rechazó por parte de la minoría de la UCR y Propuesta Federal, al proyecto de Ley por el que se ratifican Decretos y se les da a los mismos fuerza de Ley.

Se aprobó en forma unánime la iniciativa por la que se dispone la obligación de incorporar en todas las instancias de evaluación en los concursos abiertos, internos o cerrados de los tres Poderes del Estado Provincial, contenidos referidos a la temática de género y violencia contra las mujeres.

También se aprobó por unanimidad el proyecto por el se dirigen al Poder Ejecutivo Provincial, solicitando requiera a la Dirección Nacional de Vialidad que informe sobre el estado en que se encuentran las obras de repavimentación de la Ruta Nacional N° 151.

Salió en forma unánime la iniciativa de Ley por la que se aprueba el Convenio de Financiamiento entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el Gobierno de la provincia de La Pampa, para ejecutar el proyecto “Ampliación de los servicios de alojamiento turístico en la Reserva Provincial Parque Luro”.

De Resolución, se aprobó por unanimidad el proyecto por el que recomiendan a los Legisladores Nacionales de las provincias patagónicas la no aprobación de leyes presupuestarias que financien obras hidráulicas respecto de las cuales no exista evaluación y/o estudio de impacto ambiental.

En el mismo sentido salió la iniciativa por la que rechazan la pesca predadora llevada a cabo por más de 400 barcos de la flota pesquera china en aguas contiguas a nuestra zona económica exclusiva.

Por último, se aprobó por unanimidad el proyecto por el que manifiestan beneplácito por el encuentro del sector público y privado de Malargüe (Mendoza) y La Pampa, para acordar estrategias de integración y desarrollo regional en el corredor bioceánico Paso Pehuenche- Bahía Blanca.

Comentarios

