Hoteleros en el Deliberante y a favor de la Fiesta: “somos una ciudad de eventos, no nos pongan palos en la rueda”

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa solicitaron cordura a la oposición y que acompañen la autorización solicitada por di Nápoli. “No es una contratación directa, esto se trabajó con tiempo”, dijo Hugo Carbonell.

Hugo Carbonell, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de La Pampa, dialogó con Plan B en el recinto del Concejo Deliberante que tratará, entre otras ordenanzas, la autorización para la contratación directa de servicios hoteleros y gastronómicos para la Fiesta Nacional del Teatro.

“Desde ya decimos que una contratación directa no es. Esto se trabajó con tiempo, para organizar un evento de este tipo, necesitás unos 90 días de anticipación”, dijo.

“La gente de Cultural confió en la Asociación Hotelera para contratar hoteles. Se invitó a la mayoría de los hoteles. No nos olvidemos que hace sesenta o setenta días atrás, había hoteles contratados por la Provincia por el COVID-19 y muchos no se arriesgaron a pasar presupuesto y tarifas para este evento”, dijo Carbonell.

“De todos los que pasaron tarifas, se informó a Cultura y Cultura los contrató. No es una contratación directa, es trabajar mancomunadamente la parte pública con la privada y veremos qué sucede hoy. Yo creo que no hay que poner palos en la rueda cuando se organiza un evento. No nos olvidemos que somos una ciudad de eventos y necesitamos que no nos pongan palos en la rueda”, afirmó.

Carbonell recordó que los sectores gastronómicos, hoteleros y el de cultura, fueron los más golpeados por las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus. “Necesitamos que se realicen eventos. Estamos esperanzados, hay muchos eventos importantes y este es uno de ellos. Todo va a tener un arreglo, habrá que esperar a favor del Concejo”.

—Hay una postura de la oposición de no apoyar esta medida…

—Veremos cómo lo trabajamos. La intención es que el evento se realice. Ya estamos sobre la fecha. El 22 ya están los elencos en Santa Rosa. Esto se trabajó con tiempo, si uno tiene un poco de cordura, no se puede no aprobar un proyecto que viene del Ejecutivo y que se está haciendo pasar por el Concejo, como se deben hacer las cosas.

—¿Se reunieron con concejales de la oposición para tratar este tema?

—Realmente no, ayer por la tarde, a las 17, nos enteramos de esto. Por eso, decidimos estar presentes en la sesión. Vamos a conversar con los opositores, esto hay que solucionarlo de alguna manera y el evento hay que realizarlo.

—¿Cómo afectó la pandemia al sector gastronómico y hotelero?

—A principios del 2020 ya teníamos proyectado una gran cantidad de eventos y en marzo nos pegaron un mazazo. Sobrevivimos, gracias a lo que se trabajó en la provincia de La Pampa y la municipalidad de Santa Rosa.

Estamos agradecidos al gobierno de la provincia, muchos de nosotros no hubiésemos subsistido si no hubiese sido por cómo manejó la Provincia el tema de los créditos con el Banco de La Pampa. Y el apoyo al contratar hoteles, para el aislamiento de pacientes positivos de coronavirus. Eso nos ayudó y pudimos sobrevivir el 97 o el 98% de los hoteles. La pandemia afectó a todos, pero sobre todo a los gastronómicos. Y nos reunimos no menos de 30 veces con la municipalidad de Santa Rosa. Y fuimos escuchados siempre, todo lo que se pudo solucionar, se solucionó, con aperturas y pudimos subsistir.

