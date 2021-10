Pidió la libertad de su hermano y amenazó de muerte a la madre

Compartir esta noticia:











El hijo mayor de la mujer que vive en el barrio Néstor Kirchner fue detenido ayer. María de los Ángeles había denunciado agresiones de sus hijos de 26 y 15 años. Aseguró que volvieron a atacarla la noche del martes y le apedrearon la casa.

Ayer la policía detuvo a César León Esteban Castelli (26) y su hermano menor, amenazó a la madre: “si mi ermano (sic) mañana no sale, ya saben lo que va a pasar, ni los milicos la van a salvar (sic)”, escribió en su muro de la red social el adolescente de 15 años.









María de los Ángeles explicó a Plan B que los jóvenes ya le habían destrozado la camioneta de su pareja y amenazaron María de los Ángeles. “Hace un mes que me vienen amenazando mis dos hijos. Ayer, el más chico le rompió la camioneta a mi pareja y volvió otra vez a la noche”, agregó.

María de los Ángeles afirmó que ya hizo varias exposiciones policiales. “Mi hijo mayor, a los diecisiete años, me rajó la cabeza en dos partes y terminé internada, en el Evita, en el año 2013”, recordó.

Pasó el tiempo y las agresiones cesaron. “Ahora todo empezó de nuevo con mi hijo más chico (de 15 años), cuando lo puse en penitencia y él se escapó de mi casa a lo de su hermano”, agregó, para señalar que el mayor de sus hijos “tiene problemas con la droga”.

En el mes de septiembre el menor de sus hijos va a vivir con una de las hermanas de María de los Ángeles, ante la imposibilidad del hermano mayor de poder controlarlo. “Entonces, como le faltó el respeto a mi hermana, ella lo entregó a Niñez y Adolescencia, porque no lo podía tener, debido a las agresiones que le hacía”.

“Mi hijo más grande, cuando se enteró que lo querían llevar a un Centro de Menores, se lo llevó de nuevo con él y le dieron una tenencia. Todavía no entiendo por qué mi hijo menor empezó ahora a amenazarme. Ayer tuve que ir a Fiscalía porque el nene más chico, entró a la casa de mi vecina y rompió todos los vidrios de la camioneta de mi pareja, un albañil que labura todos los días. Ahora también se la agarran con él”, agregó.

“Yo presenté la denuncia por agresión en la Comisaría Primera. Yo quiero que atiendan mi caso y que me ayuden con el menor”, pidió María de los Ángeles.

La vecina aseguró que tiene copias de las denuncias hechas en la Seccional Primera, aunque se lamentó “de que no haya habido ninguna intervención. Yo pido una restricción de acercamiento que se cumpla, algo que me ayude a salir de esta situación porque así no podemos vivir. Tengo los audios, tengo los mensajes de todas las cosas que me dicen y nadie hace nada”, afirmó.

Por último, agregó: “quiero que alguien atienda la situación del menor que lo puedan contener, no quiero que termine en un centro de menores, si vive con una persona que se droga o vende drogas (por su hijo mayor), no entiendo por qué le dieron una tenencia a él”, cerró.

