Referentes del Teatro cuestionaron a la oposición: “La Fiesta beneficia a toda la sociedad”

Teatreros y teatreras se acercaron hasta el Deliberante y pidieron que la oposición acompañe con su voto y autorice un presupuesto para contratar hoteles y servicios gastronómicos para 32 elencos, en la Fiesta que se desarrollará del 23 al 30 de octubre.

Referentes del teatro se acercaron este jueves al Concejo Deliberante para manifestar su descontento ante la postura de la oposición que pondría en riesgo la realización de la Fiesta Nacional del Teatro en Santa Rosa.

Carolina Aguerrido, Carolina Vergara y Germán Zolecio, dialogaron con Plan B. “Venimos a manifestar el descontento que tenemos, por el comunicado que hizo el bloque opositor del Pro y el Frepam, que buscan no permitirle al Poder Ejecutivo Municipal la contratación directa de hotelería y gastronomía, poniendo en riesgo la Fiesta Nacional del Teatro que, más allá de a nosotros que hacemos teatro, beneficia a toda la sociedad santarroseña”, dijo Germán Zolecio.

“Hay que pensar que es un gran evento, una semana de actividades culturales y si lo vemos por el lado económico, es un gran aporte a Santa Rosa en la parte comercial. Y es plata que no se va de acá, es para los hoteleros de acá y los gastronómicos de acá, pero a esta gente (por Comunidad Organizada, el Frepam y el PRO), les gusta poner palos en la rueda”, agregó.

“El por qué de su oposición lo sabemos, siempre tienen un pero. Creería que la Fiesta está en riesgo, si no hay presupuesto para pagar a 32 elencos de teatro que vienen a la ciudad”, dijo Zolecio.

—Desde la oposición dicen que esto se conoce desde noviembre del año pasado y que se podría haber realizado la licitación con tiempo…

—Yo desconozco eso. Pero no es la primera vez que el Poder Ejecutivo pide autorización al Concejo para hacer estos movimientos de plata. Si me dijeras que hay algo raro, pero está todo muy transparente, no es algo turbio ni extraño.

—¿La contratación directa facilita la realización de la fiesta?

—Creería que sí, estamos sobre la realización de la Fiesta, del 23 al 30 de octubre.

Esta fiesta es muy importante para nosotros. Hay que resolverlo, no tiene que haber peros, la fiesta está encima, son 180 espectáculos y los estamos esperando con una alegría enorme. Hay gente que nunca vio un espectáculo de teatro, es algo maravilloso. La Pampa tiene mucho para brindar y hay gente que está produciendo obras en La Pampa, hay que ver qué se hace para resolver esta situación.

—¿Llama la atención esta actitud opositora? A nivel nacional no dieron quorum para la ley etiquetado y analizan no apoyar el Presupuesto…

—Sí, llama la atención. Esta es una Fiesta Nacional que excede la municipalidad. Se hace desde hace muchos años, en colaboración con la provincia o la ciudad en la cual se elige la Fiesta. Esto excede a Santa Rosa y es algo que tienen que tener en cuenta. Vienen elencos de toda la Argentina a la ciudad. Es una movida muy grande y no sé si las concejalas y concejales tienen la dimensión de la importancia cultural de esta Fiesta.

Esta Fiesta estuvo en riesgo de no hacerse por la pandemia. Hace unos sesenta días se resolvió a nivel nacional hacer esta Fiesta, cuando se empezaron a liberar las restricciones para los espectáculos.

