Ziliotto y di Nápoli confirmaron la Fiesta Nacional del Teatro

Este viernes al mediodía el gobernador Sergio Zilotto y el intendente Luciano di Nápoli, brindarán una conferencia de prensa, donde garantizarán la realización de la Fiesta Nacional del Teatro, que fuera bloqueada ayer por la oposición al bloquear las contrataciones directas para hoteles y transporte de los elencos participantes.

La Fiesta Nacional del Teatro, se llevará a cabo entre el 23 y el 30 de octubre en Santa Rosa.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, confirmaron la realización de la Fiesta Nacional del Teatro en Santa Rosa.

“Los hemos convocado para darles la buena noticia de que la Fiesta Nacional del Teatro que en el día de ayer, corría serio riesgo de no realizarse, se va a relaizar en Santa Rosa, del 23 al 30 de octubre, gracias a la ayuda y el acompañamiento del gobierno provincial y de la Secretaría de Cultura”.

El jefe comunal detalló los pormenores de la realización de la Feria. “Es un evento muy grande, dinámico y diverso. Son 32 elencos, con más de 140 obras, muchos funcionarios y funcionarias de Nación, llegando más de 400 personas a Santa Rosa, con todo su arte”.

“Hicimos cuatro licitaciones, como la comida de los elencos. Había dos temas donde era difícil realizar una licitación, sobre todo porque no teníamos toda la información y para el caso del alojamiento era difícil de hacer: no sabíamos cómo estaban compuestos los elencos y la salida que encontramos, como habíamos hecho en otras oportunidades, era la contratación directa, como lo hicimos con la votación de una ordenanza similar, como el Banco de Herramientas. Y decidimos consultar con los hoteleros. Les consultamos, ellos armaron un listado y eso se transformó en un proyecto de ordenanza, que ayer pusimos a consideración del cuerpo deliberativo, pero lo que sucedió ayer me causó sorpresa y desilusión, donde se priorizaron intereses partidarios sobre la cuestión cultural y los trabajos artísticos”, afirmó di Nápoli.

“Lamentablemente, el Concejo nos negó ayer esa posibilidad y entramos en una situación compleja, corriendo serios riesgos la Fiesta. Por eso acudí a gestionar con el Gobernador que inmediatamente, puso herramientas a disposición y vamos a poder realizar esta Fiesta, que es importante”, afirmó el intendente de Santa Rosa. “Quiero llevarles tranquilidad a todos, porque la Fiesta se va a hacer y será todo un éxito”.

Por su parte, el gobernador, Sergio Ziliotto, explicó que “nos pusimos a disposición de la municipalidad de Santa Rosa y la provincia de La Pampa tiene herramientas administrativas para tomar decisiones ante una excepcionalidad, como es en este caso”.

“Debemos trabajar en conjunto y esto significa que todas las contrataciones que no puede hacer el municipio, las va a hacer el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Cultura”, explicó el mandatario provincial.

Consultado sobre lo ocurrido en el Deliberante, Ziliotto dijo que “ha quedado muy claro en que nosotros queremos que La Pampa crezca y tenga actividad y que un sector de los más golpeados, como fue cultura, tenga relevancia”.

“La gente decidirá (por lo ocurrido en el Concejo) y tiene las herramientas para premiar o castigar. Cada uno sabrá lo que hizo y cómo lo hizo”, afirmó el gobernador.

