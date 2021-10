Femicidio de Guadalupe Puebla: “a mí siempre me dijo que no fue”

Compartir esta noticia:











Con los testimonios de dos hermanos y una hermana de Roberto Fabián Lescano y del padrastro de María Guadalupe Puebla, continuó hoy por cuarto día consecutivo, el juicio por homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido criminis causa y femicidio, de la joven de 27 años.

Lescano, un hombre sordomudo, de 45 años y que cuenta con Raúl Hansen como intérprete, está acusado de haber matado a Puebla entre la noche del viernes 15 de agosto y la madrugada del lunes 18 de 2014, en un descampado de la calle Niñas de Ayohuma, en el noroeste de Santa Rosa. El hecho habría ocurrido después que el imputado abusara sexualmente de ella. Por ese delito está cumpliendo una condena a 12 años de prisión.









El homicidio criminis causa se aplica al que “matare a otro para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para sus cooperadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible”.

El Tribunal de Juicio está compuesto por jueces de control subrogantes (María Florencia Maza, Néstor Daniel Ralli y Carlos Ordas). Por el M.P.F. intervienen el fiscal general Máximo Paulucci y la fiscala Cecilia Molinari; y por el Ministerio Público de la Defensa, el defensor oficial Pablo De Biasi. A su vez, el padre de María, José Alberto Puerta –quien viaja diariamente desde Eduardo Castex para estar presente–, participa en el proceso como querellante particular y es representado por el defensor oficial, Juan José Hermúa.

“Siempre fui a verlo”.

Rubén Lescano es hermano del imputado. Él concurrió, junto a su otro hermano Ramón, a visitarlo a la Seccional Tercera días después del hecho. Pero, a diferencia de Ramón, negó que Roberto haya confesado el femicidio. “Siempre le pregunté si había cometido el delito y siempre me dijo que no; incluso hasta el día de hoy porque siempre fui a verlo”, apuntó. Ramón, en cambio, había afirmado ayer que “mi hermano me dijo que la mató. Me hizo señas de que le había pegado con un ladrillo y que la había trasladado en la moto”.

– Disculpe que insista, ¿pero su hermano confesó el crimen frente a ustedes dos?, preguntó De Biasi.

– No, que yo sepa no. Y no recuerdo si Ramón le preguntó.

– ¿Su hermano le reprodujo el hecho con señas?

– No.

– ¿Ramón pudo haberle preguntado, esa vez en la Tercera, si él mató a Puebla?

– No recuerdo que le haya preguntado eso. Sino me lo hubiera dicho.

– ¿Si hubiera sabido que cometió el hecho, hubiese hecho un pacto de silencio con sus hermanos?

– No. Además jamás hubo un pacto de silencio. Yo también tengo hijos e hijas… Si lo hizo, que cumpla; sino, no.

Por último negó que el acusado hubiera tenido inconvenientes, en el núcleo familiar, por acosos e insinuaciones a sus hermanas o a las esposas de sus hermanos. “Que yo sepa, nunca hubo problemas”, contestó.

Otro hermano, Rafael, y una hermana, Marisa, ratificaron las palabras de Rubén Lescano acerca de que no existió un pacto de silencio. “Nunca fuimos todos juntos a visitarlo. Yo fui a la alcaidía, pero no a la Tercera”, indicó Rafael, y acotó que “nunca ví” que Roberto haya agredido a alguna mujer de la familia.

– Marisa, ¿su hermano Ramón llamó a hacer un pacto de silencio?

– No, nunca nos juntamos para una cosa así.

– ¿Fue informada por Ramón que Roberto había confesado el homicidio?

– Nunca. Él siempre me hizo señas de que no fue.

Ella también contó que fue a verlo a la alcaidía y no a la Seccional Tercera.

Roque Arturo Martínez, el padrastro de Puebla, solo dijo que la vio irse con su hermana Diana el viernes y que esta regresó a la tarde del sábado y le avisó que María se había quedado con su novio, Walter Baigorria.

El juicio concluirá el lunes a las 8.30, con los últimos tres testigos y los alegatos finales de las partes.​

