Sacó un crédito PROCREAR y no se lo depositan: “me preocupa la inflación”

Compartir esta noticia:











Jorge Emilio es un empleado de comercio que recibió un crédito PROCREAR y reclama el desembolso de la parte final del préstamo para terminar la casa. “Me preocupa la inflación”, afirmó.

Jorge Emilio contó que el último desembolso lo pidió el 3 de septiembre, pero no se lo depositan por una cuestión burocrática.









“En octubre 2020 salí beneficiado en el PROCREAR para construcción, me dan el anticipo, inicio la obra y el 3 de septiembre pido el segundo y último desembolso, pero no me lo dan. Un inspector coteja el avance de obra y dice que está todo bien, pero no me dan la plata”, indica

“Llamo por teléfono al Banco Hipotecario y me piden una documentación que tengo desde el primer momento que es el plano y el pago al profesional, pero nunca antes me lo habían pedido. Se los quiero alcanzar, pero me entero de que eso se hace por medio del hombe banking”, agrega.

“Sin embargo, en mi home banking no me aparece la opción para cargar esa documentación. Ofrecí enviarla por correo electrónico y me lo rechazaron. Vuelvo a llamar, voy a la sucursal, pero no aparece la solución. Tiene que figurar un acceso para subir la documentación y resulta que hace casi un mes y medio que eso no lo hacen”, añade en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Hoy me preocupa la inflación, llevo desde el 3 de septiembre esperando y no dan respuesta. Me preocupa la inflación porque hoy te vas a dormir con 100 pesos y mañana esos 100 pesos ya no valen lo mismo”, dijo.

Jorge Emilio es empleado de comercio y paga un alquiler mensual de 30 mil pesos en la vivienda en la que vive.

“A la sucursal de Santa Rosa del Banco Hipotecario no me acerco más porque no me dan una solución y llamo dos o tres veces por día a la casa central en Buenos Aries, pero no puedo todavía subir esa documentación y la obra está parada”, contó.

“Ahora con ese dinero que me tienen que dar debo pagar la mano de obra que me falta y si me alcanza, comprar los materiales para terminar la obra”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios