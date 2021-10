Hallaron en Rancul a un hombre que era buscado en Buenos Aires

Compartir esta noticia:











La Policía encontró a un hombre de 80 años “desorientado” dentro de un auto, en un camino rural: Fue trasladado a la comisaría hasta que llegue su familia.









El viernes, alrededor de las 10.30 horas, Policía de Rancul halló a un hombre en el camino rural de la escuela «El Tala», un auto encajado con un hombre de 80 años en su interior.

El personal policial constató que la persona se encontraba “perdida en tiempo y espacio”. Posteriormente fue identificado y se trababa de un hombre oriundo de la localidad de Baigorrita, cercana a Junín, en la provincia de Buenos Aires.

El vehículo no tenía combustible y el hombre fue trasladado a la Comisaría para hacerle controles médicos y esperar la llegada de la familia, que lo buscaba intensamente desde ayer tanto en Baigorrita como en Los Toldos.

Claudia y Elsa llegaron a Rancul el viernes por la tarde tras haber recibido la notificación de que su padre había sido encontrado y estaba en buenas condiciones.

En diálogo con F.M Líder contaron lo que había ocurrido y además destacaron el agradecimiento con el personal policial que trabajó en la búsqueda tanto como a los oficiales de Rancul por la contención brindada.

Al mismo tiempo, las hijas de Juan Santiago, contaron que “cuando el Comisario nos dijo que lo habían encontrado en La Pampa, no podíamos entender cómo había llegado hasta acá, viajó toda la noche, nos quedamos heladas”.

Claudia y Elsa relataron que «él venía comentando que quería viajar a Junín, nosotros lo queríamos llevar y él no quiso, quería ir solo. Agarró el auto y salió sin que supiéramos. Llegada la tardecita no aparecía y ahí empezamos la búsqueda. Esto fue ayer a la tarde, lo buscamos por nuestros medios y al ver que no teníamos resultados, anduvimos por Junín, por Baigorrita, por todos los caminos de tierra, y al no encontrarlo hicimos la denuncia y comenzaron a buscarlo los policías de la zona”.

Las hijas del hombre mayor explicaron además que “en Junin no estaba, después llamaron que podía estar por Salto, fuimos a buscarlo y no estaba, volvimos a Junín, se buscó durante toda la noche, fuimos a ver si podía estar en la casa de una hermana y ahí nos avisan de que lo habían encontrado en un camino de tierra en La Pampa”.

Afortunadamente la historia tuvo un final feliz y el abuelo fue encontrado por personal policial en un camino vecinal cerca de El Tala, en buen estado de salud.

Ya con más tranquilidad, las hijas de Juan Santiago recalcaron que “queremos agradecerle a todos los oficiales de Baigorrita que se movieron por todos lados, nos contuvieron, nos ayudaron, estamos mas que agradecidos porque además lo encontraron en un lugar donde le brindaron todo, estamos muy agradecidos con todos ustedes”.

“Lo buscamos mucho y en las redes fue impresionante cómo se replicó y compartieron, los diarios de Junín también, se viralizó muy rápido, él es muy conocido y querido en el pueblo, estamos felices de haberlo encontrado y bien”, expresaron.

Finalmente y un poco más relajadas luego de reencontrarse, las hijas de Juan Santiago analizaron que este “¡hizo 400 kilómetros! Cuando el Comisario me dijo que lo habían encontrado en La Pampa no podíamos entender cómo había llegado hasta acá, viajó toda la noche, nos quedamos heladas”.

Finalmente contaron en que “a pesar del temor que pasamos, ahora contentos nos vamos con él a Baigorrita que es un pueblo muy pequeño, tiene 3 mil habitantes y a él lo conocen todos. Reiteramos el agradecimiento a todos porque la verdad que recibimos mucho cariño».

