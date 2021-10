Murió el “Pata” Barreix

Compartir esta noticia:











Roberto Daniel “Pata” Barreix murió este viernes en Santa Rosa a los 63 años de edad por complicaciones en su estado de salud que arrastraba hace algunos años.









El popular vecino santarroseño, Roberto Daniel “Pata” Barreix, murió ayer a sus 63 años, tras una semana de internación. Tenía EPOC y artrosis.

Barreix era conocido por su militancia activa en el peronismo local, fue un personaje de la noche de Santa Rosa años atrás, y hasta super tener participación accionaria en alguno de ellos.

En 2016 protagonizó un episodio de público conocimiento cuando pintó las paredes del Banco Hipotecario, en pleno centro, con la leyenda «Macri hijo de puta, go home», luego de que lo despidieran de su trabajo en el ENARGAS.

“Tenía todos los trámites iniciados para la jubilación por invalidez. Trabajé 10 años en el Enargas pero no puedo seguir porque tengo psoriasis, EPOC, artrosis. Cuestión que el 31 de julio pasado me llega una carta a documento diciendo que ‘prescindían de mis servicios’. Por eso decidí pintar la pared, tenía mucha bronca, no entiendo cómo lo pueden haber votado a este”, contó en aquel momento a Plan B.

Su hermana, Mayi Barreix, le despidió con profundo dolor. «Pata ya encontraste la paz que tanto buscaste. Que te encuentres con papá, mama y el pato. Que te reciban con amor! Desde acá te despido con mucho amor. Te amo hermano», manifestó.

Uno de los que lo recordó en las redes fue Mario Canoba, exfuncionario nacional de Derechos Humanos de los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

«Se fue el Pata Barreix..un personaje inconfundible de nuestra ciudad, de las noches y los boliches de esa Santa Rosa movida de décadas pasadas»,

«Un tipo lleno de chispa, inteligente, entrador, polémico y audaz», dijo el ex

«Ocupó trabajos interesantes, Banco de La Pampa en Bs.As, en el Concejo Deliberante de Sta Rosa y también en un Organismo Nacional, donde el macrismo con su llegada , lo dejó sin trabajo.

Militante Peronista en serio, alguna ves jugamos una interna contra el aparato en Villa Santillan , U.Basica ( perdimos, claro , pero nos tuvieron que escuchar ).

Sus últimos años los paso mendigando un trabajo, le faltaban unos meses de aporte para poder jubilarse, su esperanza cayó cuando Jorge Lezcano perdió la interna a Intendente.

Vivia en un departamento que dos amigos le pagaban, Jorge Lezcano y Mariano Fernandez.

El actual intendente Di Napoli nunca tuvo un contrato por unos meses para el Pata( «aunque sea para juntar hojas en la laguna «) me contaba el Pata, sentado en los escalones del I.S.S. pidiendo unas monedas…

» muchos a los que yo los ayudé a llegar, se cruzan de vereda » me dijo..

Era un personaje especial, no hay dudas, vivió a su manera, pero mereció en sus últimos años una vida más digna.

Querible, entrañable, peronista , militante.

Que estés en paz…Pata querido.

