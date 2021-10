En el día de la Lealtad, Zilotto llamó a “militar más que nunca” para “ganar el 14 de noviembre”

Compartir esta noticia:











El presidente del peronismo pampeano, Sergio Ziliotto, llamó a “militar más que nunca” en esta campaña electoral, destacando que “el compromiso tiene que ser que a partir de la lealtad, tiene que venir la unidad Únicamente unidos vamos a ganar el 14 de noviembre”









El peronismo santarroseño celebró el Día de la Lealtad, a 76 años de la histórica movilización que diera el puntapié inicial al romance entre Juan Domingo Perón y la clase trabajadora argentina.

Una multitud de familias y militantes de las distintas fuerzas que componen el Frente de Todos se trasladaron hasta la plaza Molteni, del Barrio Aeropuerto 2. Allí disfrutaron de una tarde de mateada, con espectáculos culturales y juego infantiles.

El escenario central lo compartieron Ziliotto, los candidatos al Senado, Daniel “Pali”Bensusán y María Luz “Luchy” Alonso, y Luciano di Nápoli. Todos los oradores felicitaron a las madres, en su día.

Ziliotto recordó que “hace dos años estábamos mostrando a todo el país, la fuerza del peronismo de La Pampa. Desde aquí nació una nueva victoria peronista a nivel nacional. Surgió un nuevo gobierno nacional”.

“Un día como hoy, hace 76 años, comenzó el camino de la justicia social, ese que nunca tenemos que abandonar Es la única manera que el pueblo sea feliz, de la mano del peronismo. Ese tiene que ser el compromiso militante que tenemos hoy, aquí en Santa Rosa, en cada localidad de la provincia, en cada localidad del país, porque tenemos que tener muy en claro que el 14 de noviembre está en juego el futuro de la República Argentina y La Pampa no podemos estar ajenos a esa elección”, continuó.

Instó a los presentes: “tenemos que salir a militar más que nunca, ese trabajo de militancia que no pudimos hacer por la pandemia. Durante la pandemia nos dedicamos a cuidar la salud, a cuidar la vida, no a meter terrorismo como hicieron otros. Militaron con la muerte, no se olviden que militaron con la muerte. Ese trabajo de militancia tiene que ser absolutamente de todos, cada uno de nosotros tiene la misma importancia, más allá si es gobernador o el último militante del último pueblo más chico de la provincia de La Pampa. A todos tenemos que llevar ese mensaje”.

“Tenemos que tener muy en claro quién nos va a representar en el Congreso Nacional, si los legisladores del justicialismo pampeano o delegados del macrismo porteño, esa es la diferencia. Ustedes saben a quienes defienden cada uno de ellos, eso es lo que está en juego, está en juego el futuro”, agregó más adelante.

Finalmente dijo, en forma contundente, “el compromiso tiene que ser que a partir de la lealtad tiene que venir la unidad, únicamente nidos vamos a ganar el 14 de noviembre. Por eso, vayamos con lo que tenemos, con la trayectoria, la historia, con el compromiso, con ese orgullo de ser peronista y demostrémosle una vez más a la provincia de la pampa y al resto del país que la pampa fue peronista, es peronista y seguirá siendo peronista, depende de nosotros”.

Por su parte, Daniel “Pali” Bensusán, candidato a senador nacional, destacó que la gente “sabe que somos nosotros los peronistas los únicos que le vamos a dar soluciones. Que sabemos la realidad de cada uno de ellos, que quieren una Argentina mejor, una provincia mejor y en eso estamos trabajando, acá está nuestro gobernador que sabe muy bien cómo desarrollar la provincia de La Pampa”.

“El peronismo sabe cómo salir, porque tenemos responsabilidad social para aquel que quiere trabajar, que quiere generar fuentes de trabajo, que quiere estudiar, y para quién quiere que le ampliemos los derechos, ese es el peronismo compañeras y compañeros”, continuó diciendo.

“Acá hay un equipo de candidatos a legisladores y legisladoras que tenemos propuestas concretas. Del otro lado, lo único que dicen es que le quieren poner freno. ¡Justo cuando la Argentina necesita salir para adelante, justo cuando la Argentina tiene que avanzar, ellos le ponen freno!. Nosotros queremos avanzar, con propuestas concretas y estamos convencidos de que sabemos cómo hacerlo”.

“No necesitamos ir a sacarnos fotos con dirigentes en Buenos Aires, que ya fundieron el país, que ya vendieron espejitos de colores, que endeudaron a la Argentina. Nosotros vamos a trabajar junto al gobierno nacional para salir de esta crisis, para lograr la reactivación económica que ya se está viendo. Ese es el compromiso que tenemos, es el compromiso que asumimos y vamos a dar la cara, no nos escondemos”, concluyó.

El intendente y presidente del Consejo Local de Unidades Básica, Luciano di Nápoli, recordó que al “peronismo ha sabido tener complejidades a lo largo de su historia. Difícil fue a los que le toco resistir, difícil fue cuando a la gloriosa JP la persiguieron y la asesinaron, eso era complejo en la República Argentina”.

Destacó que el peronismo “nunca vamos a renunciar a la lucha. Si hay algo que tenemos que hacer la militancia de Santa Rosa unida es el 14 de noviembre mirarnos a la cara haber dejado todo en la cancha, haber ganado la elección llevar a Pali y a Luchy al Senado de la Nación, llevar a Lichi y a Ariel y volver a triunfar en las urnas porque los días más felices siempre fueron, serán siempre peronistas”.

