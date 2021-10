“En la semana superaremos el 80% de la población vacunada en La Pampa”

Compartir esta noticia:











Hasta la noche del sábado, La Pampa ya tiene vacunados con una dosis al 78,8% de los pampeanos y pampeanas. Es uno de los porcentajes más alto del país y de Sudamérica.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, se refirió al avance de la vacunación en La Pampa donde ya hay 279.912 personas inoculadas con una dosis, le dijo a Plan B.

Mientras que el 63,5% de la población tiene el esquema de vacunación completa que serían 225.736 personas.

En total se han aplicado 505.648 vacunas.

Respecto a la vacunación de los menores de 12 a 17 años hay 26.928 inscritos y ya se vacunaron 19.046

Mientras que en los menores de 3 a 11 años hay inscriptos 22.643 y ya se vacunaron 15.067.

Vera destacó que en estos últimos cinco días se han aplicado 27.500 dosis: “el 90% primera dosis, Sinopharm y Pfizer según edad correspondiente entre 3 y 17 años, mientras que el resto fue segunda dosis”.

En promedio se siguen inscribiendo 3000 niños por día: “es muy importante que se inscriban para vacunarse, es la única prevención”.

Destacó que hay 6.980 turnos otorgados para el lunes.

Vera comentó que “Hoy descansan nuestras vacunadoras por el Día de la Madre, desde enero que no se toman un domingo”.

Según lo porcentajes de vacunación de La Pampa de un 78,8% es “uno de los mejores del país y Sudamérica. En la semana superaremos el 80% y en un mes completamos con segunda dosis”.

También el funcionario provincial señaló que “la enfermedad en niños tiene una mortalidad no tan alta como adultos, pero hay que vacunarlos para que no se conviertan en reservorio donde el virus muta. Es recomendable vacunar a todos los niños. Ya no tiene discusión este tema, científicamente y epidemiológicamente”.

Finalmente expresó que “La vacuna es eficaz y de las más seguras y comprobadas”.

