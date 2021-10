“Un nuevo 17 de octubre nos convoca a las calles y a las plazas porque el enemigo acecha”

Compartir esta noticia:











Desde el Frente Peronista Barrial publicaron en las redes sociales un comunicado por el Día de la Lealtad, donde también se refirieron al resultado de las últimas PASO: “debemos mantener la Unidad y arremeter a militancia plena para revertir el resultado” y criticaron a Juntos por el Cambio y la gestión presidencial de Mauricio Macri.









El texto señala lo siguiente.

Un nuevo 17 de octubre nos convoca a las calles y a las plazas del todo el país porque el enemigo acecha otra vez la Patria, aquella que Juan Domingo Perón enalteció desde las tres gestiones como presidente de la Nación.

Una vez más la coyuntura política reivindica no solo el ideario y el dogma peronista sino que también los conceptos y los análisis realizados a lo largo de medio siglo por el General Perón: Plan Quinquenal, Comunidad Organizada, Tercera Posición o Conducción Política.

En ese sentido, con la bibliografía presente, es posible comprender la situación geopolítica del continente latinoamericano, por sobre todo, en esa América en disputa, sea por la producción de alimentos, los recursos naturales y también el capital humano que destaca en las ciencias y los deportes en nuestro país.

En el primer 17 de octubre Perón le decía a la multitud reunida en Plaza de Mayo “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la Nación. Muchas veces me dijeron que ese pueblo por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona. Sean hoy más hermanos que nunca… sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse la unidad de todos los argentinos…”.

Trabajadores y Pueblo, dos consignas que estaban encarnadas en las decisiones que tomaba el conductor del peronismo. Las políticas públicas emanadas de sus gobiernos siempre tenían como objetivo la felicidad del pueblo, del pueblo trabajador. Y quizás la herramienta más alta del diseño de la política haya sido la Constitución del ‘49.

Ante el resultado de las PASO debemos mantener la Unidad y arremeter a militancia plena para revertir el resultado, primero y principal, porque si la oposición se hace de la Cámara de Diputados y Senadores será imposible ejecutar las políticas del presidente Alberto Fernández, porque se va a acrecentar el acecho desde el poder de la economía concentrada, los medios de comunicación hegemónicos y parte del partido Judicial.

Por eso hay que recordar al pueblo argentino el desastre del gobierno anterior, más allá de las indefiniciones en el campo económico y político del actual, agravado por la Pandemia, porque si regresan a la Casa Rosada será aún peor, mucho más grave de lo que hicieron entre 2015 y 2019.

Por lo tanto, Juntos x el Cambio no quiere el debate, no está dispuesto a que se ponga en evidencia su desastrosa gestión en la Presidencia, porque Mauricio Macri y sus aliados no pueden justificar los tarifazos de servicios públicos, el endeudamiento en 100 mil millones de dólares, las fuertes devaluaciones, la escalada inflacionaria al mayor nivel en treinta años, el aumento de la desocupación, el achicamiento del Estado, el cierre de fábricas, el ajuste fiscal y hasta el crédito por 57 mil millones de dólares con el FMI; así como la apertura importadora o el cierre de 24 mil pymes, la fuga de 86 mil millones de dólares, la estampida de las tasas de interés y la libertad irrestricta para comprar divisas y sacarlas del país, la mesa judicial, la inteligencia que se hacía sobre cuadros políticos opositores y también de su propia fuerza. Macri, Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli no están dispuestos al debate, a enfrentar la variables macroeconómicas y las consecuencias sociales de su gobierno.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios