Desde Berlín a Santa Rosa: Sorteo a beneficio de Fundación Vidanimal

La ONG Pampeana Fundación Vidanimal y la artista argentina radicada en Berlín, Catnapp, a través de su sello discográfico Monkeytown Records, realizan un sorteo en Argentina y Europa, en el cual donan una copia de “Break” su vinilo ya agotado y lo pone a disposición de los participantes en todo el mundo, mediante un sorteo a total beneficio de Fundación Vidanimal vigente hasta el 11 de noviembre.









Se pide una donación de $300 en Argentina, €2 en Europa para participar.

Amparo Battaglia, llamada Catnapp como DJ, performer, artista visual y compositora, fluye cómodamente entre el mundo del arte y la actitud solidaria en pos del amor hacia los animales.

Así surge una relación de compromiso, respeto y cariño entre ella y FUNDACIÓN VIDANIMAL coincidiendo en el objetivo básico de construir el equilibrio poblacional de fauna urbana (gatos y perros callejeros y domiciliados), para que no haya más animales sin hogar sufriendo en las calles, no más abandono, no más propagación de enfermedades zoonóticas, no más indiferencia hacia el dolor de los que necesitan de nuestra ayuda.

Desde el sello alemán Monkeytown Records informan textualmente lo siguiente:

Tenemos algo para ti que se te va a ver muy bien y te hará -presuntamente- una mejor persona, ya que donaremos el 100% de las ganancias para una buena causa.

Este Marzo Catnapp lanzó un EP de remixes con seis re-invenciones de su “Damage EP”. Parte de las ganancias del mismo serán donada a VIDANIMAL, una fundación de La Pampa, Argentina dedicada a ayudar animales necesitados (tanto de la calle como de hogar) así como también a educar al público y darles herramientas para ayudar a alivianar el gran problema que presentan les animales en situación de calle y su multiplicación, llevando a que perres y gates vivan en condiciones muy precarias, vulnerables y dolorosas.

Para continuar ayudando a esta organización, la cual trabaja con un programa nacional desde al año 2014, decidimos re-crear el arte de tapa de Damage Remixes en forma de parche bordado. Con su compra participarán automáticamente del concurso para ganar el vinilo de Catnapp “Break” que actualmente se encuentra sold-out.

Hay tres maneras de apoyar a VIDANIMAL y participar del sorteo:

Con la compra del parche (abajo)

2. Donando 2 Euros directamente a Vidanimal AQUI

3. Haciendo una transferencia bancaria directa de 300 Pesos Argentinos (Nombre de cuenta: FUNDACION VIDANIMAL / CBU: 0930300110100046764300)

Participarán todas las compras del parche y donaciones hasta el 11 de Noviembre. Nos pondremos en contacto apenas sepamos el ganador

Buena suerte y muchas gracias

https://www.monkeytownrecords.com/supporting-vidanimal-with-catnapp/

A los que prefieran abonar en efectivo para acceder al sorteo, se ruega acudir a la Playa de Estacionamiento en Gil y Mansilla, consignando su mail y número de contacto.

