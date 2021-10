Los hechos que nadie contó del incendio en la calle Yrigoyen: un vecino salvó a la mujer y dos perros

Compartir esta noticia:











Este mediodía un incendio de grandes proporciones conmocionó a los habitantes del centro santarroseño. Aquí lo que nadie te contó: un joven llegó antes que los bomberos y se metió a la vivienda a rescatar a una mujer de unos 80 años.

Franco Richi (23) circulaba por las inmediaciones de Yrigoyen entre Garibaldi y Moreno de Santa Rosa cuando vio que algunas personas miraban una estela de humo que salía de la vivienda ubicada en el pulmón de manzana.









El joven estacionó la camioneta y se metió a ayudar. No había llegado la policía ni la ambulancia cuando supo que en el interior de la casa que se estaba quemando estaba atrapada una mujer y dos perros, un salchicha y un dogo de burdeos.

“Venía en la camioneta por avenida San Martín y justo nos desvían por la Garibaldi porque estaban cargando oxígeno en la clínica. Yo veía que todos miraban para arriba y vi que había humo, Di vuelta a la manzana, estacioné la camioneta y me acerqué hasta la vivienda”, contó Franco a Plan B Noticias.

“Pregunté si había alguien y me dicen que hay gente adentro y dos perros. Estaba la policía, pero no estaban los bomberos ni la ambulancia. A un policía le dije seguíme y empecé a sacar los animales y a la abuela”, indicó.

“Aparentemente puso a calentar el almuerzo y parece que hubo una falla eléctrica. Lo hice por instinto, por la obligación de ayudar”, añadió.

“La abuela estuvo bien, tendría unos 80 años. La vivienda quedó con peligro de derrumbe por las rajaduras y la dilatación. El hijo de la señora es veterinario y vive al lado una veterinaria., que no tiene nada que ver con él. Se hizo lo que correspondía”, agregó.

Franco Richi tiene un comercio de venta de artículos de limpieza en Perú y Pío XII y es competidor de rally.

“Entramos arrastrándonos, no se podía respirar, me puse el barbijo, los lentes, estaba todo el humo del colchón. No se podía entrar parado por ese humo. Habrán sido cinco minutos, pero no lo dudé. Logramos sacar a la señora y a los dos perros, un salchicha y un dogo de Burdeos”, relató.

Rescatar a los perros, en especial al dogo, representaba todo un riesgo, pero los animales se dejaron llevar: “se ve que tenían miedo los perros, y los pudimos sacar. El hijo me dice ‘a mamá se le muere el perro y se muere ella’”.

El joven contó que hizo un curso de rescatista porque cuando compite en rally se ha encontrado con situaciones de emergencia y se interesó en capacitarse para ayudar a las personas en esas situaciones.

Además, Franco Richi contó que “ellos habían abierto todo y lo que yo hice fue cerrar todas las ventanas, puertas, para que no hubiera oxígeno y no se queme más. Los bomberos tardaron como una hora en apagarlo”.

“Todo pasó en el fondo de la propiedad. Los bomberos se gastaron cuatro tubos de oxígeno porque la casa tiene muchos recovecos y se perdieron”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios