Petroleros eligen el miércoles a su nueva conducción

Compartir esta noticia:











El miércoles se votará también en La Pampa. Además del oficialismo, con la Lista Azul y Blanca, se presentan las Listas Verdes y Naranja. Podrán votar 21.400 afiliados y afiliadas de tres provincias, en diferentes yacimientos.

El miércoles 20 de octubre se realizarán las elecciones para renovar las autoridades en la conducción del sindicato petrolero con jurisdicción sobre los yacimientos de Vaca Muerta y los de las provincias de Río Negro y La Pampa.

El actual secretario general, Guillermo Pereyra, deja el cargo luego de tres décadas ininterrumpidas de mandato. La lista oficialista la Azul y Blanca es encabezada por Marcelo Rucci (ex intendente de Rincón de los Sauces por dos períodos) y acompañado – tras el deceso en un siniestro de tránsito de Richard Dewey- por Ernesto Inal.









En declaraciones radiales, Marcelo Rucci se mostró confiado en que el oficialismo siga con la conducción del gremio. «Por un lado estoy expectante y tranquilo por otro lado, porque sabemos el trabajo que hemos hecho. Tenemos plena confianza en que la gente nos va a acompañar».

«No es de hoy que pretendo ser el secretario general, llevo muchos años en la Comisión Directiva, cerca de Guillermo Pereyra y la gente me conoce, sabe quién soy», dijo Rucci, para resaltar el acompañamiento de trabajadores y trabajadoras petroleras. «Uno se da cuenta como está en cada lugar que visita. Estamos expectantes y ansiosos, pero tranquilos por otro lado, porque hemos trabajado mucho durante muchos años. La gente me conoce y conoce a la conducción», reiteró en declaraciones a LU5 de Neuquén.

Rucci recordó la reciente modificación a la adenda en el convenio colectivo de las explotaciones no convencionales. «Firmamos una adenda, porque entendíamos que debía existir un aprendizaje, en una nueva tecnología que venía al país y que no estaba contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo. La hemos superado muy bien, porque se baten récords mundiales de fracturas y operaciones. Eso está por demás aprendido y ahora hay que votar por un nuevo convenio colectivo. El tema de la adenda, ya no se discute más porque ese pasaje de aprendizaje, ya lo hicimos y hay que votar un nuevo Convenio, como corresponde. No se puede ir poniendo parches sobre parches en el Convenio Colectivo».

Las elecciones se realizarán el 20 de octubre desde las 6 hasta las 18 horas y se votará en 264 mesas en los yacimientos de Río Negro, Neuquén y La Pampa. «La elección es de 6 de la mañana a las 6 de la tarde y tendremos datos a medidas que se cierran las mesas. El escrutinio definitivo será el jueves desde las 8 de la mañana. Están habilitados a votar 21.400 compañeros y compañeras», dijo Rucci.

Dos listas más

Además, de la Lista Azul, se presentan la Verde y la Naranja. En el caso de la lista Verde lleva a Walter Zozaya para encabezar la Secretaría General del sindicato petrolero y por el adjunto Dante Gabriel Almendra . Por la Naranja, el candidato es Máximo Mora, quien lleva como adjunto a Sebastián Pesan.

Quienes resulten electos serán los encargados de conducir a la organización en el período comprendido entre el 13 de diciembre del 2021 al 12 de diciembre de 2025.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios