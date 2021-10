“De UTELPa no obtuve ninguna respuesta”

Compartir esta noticia:











Valeria Jeanne es docente y denunció a su hermano que en ese momento era funcionario municipal por abuso sexual con acceso carnal. Pidió la licencia por violencia de género, pero se la negaron desde el Ministerio de Educación. Presentó más documentación para que se la otorguen. Por otro lado, criticó duramente a UTELPa: “del gremio no he obtenido nada, solo un silencio abismal”.









La mujer denunció que su hija menor de edad fue víctima de abuso sexual y el acusado es su tío, Jonatan Jeanne, exsubdirector de Contenidos de la Municipalidad de Santa Rosa. Como la víctima es menor de edad, pidió licencia por violencia de género, pero se la negaron, ahora hizo un nuevo pedido: “en la Dirección de Personal Docente presente un recurso de consideración donde agregue a lo presentado anteriormente un informe de la Dirección de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar y también una articulación institucional por parte de una profesional que pertenece al equipo de Victorica”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

Detalló que en el informe: “consta la condición de violencia de género directa que sufrí y sigo sufriendo ante mi función como adulta protectora y de violencia indirecta a raíz de la situación de abuso sexual de mi hija”.

“Ahora hay que esperar, la otra vez se demoraron como 10 días. Para el Estado somos un papel las víctimas, sin un orden de prioridad para dar respuesta”

-Es mucho tiempo teniendo en cuenta que sos docente en Puelches, mientras que tu hija estudia acá, si se van las dos porque no tienes la licencia, no solo pierde el colegio sino el tratamiento que le realizan

-Sí, y en el informe se detalla todo. Ella tiene que ir una vez por semana para que la atienden los profesionales. Ella directamente tiene su psicóloga quien le va haciendo el acompañamiento. Ella tiene que estar acá porque no es solamente el colegio, sino cortarle todo este acompañamiento que ella lo necesita.

-¿Qué pasó con el tema del gremio?

-De UTELPa no he obtenido nada, solo un silencio abismal, yo lo único que tengo para decir al gremio es que hay que empezar a establecer prioridades no todo es plata. Primero las prioridades con una escala valorativa, segundo informarse y después sentarse para escribir un acuerdo y por favor sean representantes que estén formados.

Continuó indicando que “Espero que el gremio que dice tener a la violencia de género como prioridad, antes de salir a pelear por lo económico salga a pelear por todos los derechos de nuestros niños, niñas adolescentes y mujeres que son víctimas de esta problemática. Quiero verlas sentadas mejorando ese acuerdo prioritario número 108, para que deje de ser un acuerdo discriminatorio e incoherente lleno de vacíos”.

“Aprovecho de destacar que hay un reclamo legítimo de los trabajadores para que se le reconozcan los viáticos y yo adhiero a ello”.

-¿Pudiste conversar con alguna dirigente de UTELPa?

-Del gremio no obtuve ninguna respuesta, más que la que me dieron el día que me acerque, que en realidad ahora que lo pienso, me doy cuenta que fue cumplir con una formalidad como para decir que estamos ayudando, pero después en el acompañamiento y en la lucha que estoy llevando adelante no.

