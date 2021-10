Familiares de víctimas del ARA San Juan acusaron a Macri de seguir un “juego mediático”

Compartir esta noticia:











La querella se mostró indignada por las expresiones del exmandatario que, recién arribado al país, manifestó que no se presentará a declarar este miércoles. Existe la posibilidad de que pida por escrito una nueva postergación de su indagatoria y recuse al juez.

Familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan acusaron este martes al expresidente Mauricio Macri de seguir un «juego mediático» con su decisión de no presentarse a prestar declaración indagatoria en la causa por supuesto espionaje ilegal, y anticiparon que podrían volver a solicitar que se lo declare en «rebeldía».

Por su parte, la querella mayoritaria dijo no estar «sorprendida» pero sí «indignada» por la decisión de Macri, del mismo modo que «indignó a las familias» de los tripulantes el «maltrato que recibieron de él, sus mentiras y su encubrimiento».

«Evidentemente, desde que fue llamado por primera vez a indagatoria está jugando un juego más mediático que judicial», sostuvo Luis Tagliapetra, abogado y familiar de una de las víctimas, sobre la estrategia de Macri de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria.

En declaraciones a Télam, Tagliapietra sostuvo que «lo único que hay en el expediente es un escrito donde él presenta sus abogados y hace una serie de aseveraciones que no tienen sustento jurídico; desconoce la potestad del juez Martín Bava pero no hace ningún planteo en ese sentido, ni recusatorio ni de incompetencias», añadió.

El letrado, que mantiene comunicación con otros familiares de víctimas, anticipó que si Macri no se presenta este miércoles podría motorizar un nuevo pedido para que se lo declare en «rebeldía», tal como hizo el 7 de octubre último cuando el exmandatario resolvió no asistir a la declaración indagatoria.

«Puede declarar o no, presentar un escrito o prueba, todo lo que la ley le permite, pero lo que no debería hacer es no presentarse», consideró Tagliapietra.

Por su parte, la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, sostuvo en un comunicado que la decisión de Macri «indigna porque no sólo su incumplimiento con su deber ciudadano expone el desprecio a las otras partes sino que también deja a la vista el desprecio por las leyes argentinas y por el resto de argentinos que sí cumplen con sus obligaciones».

«Macri imputado y ausente tiene las chicanas legales, pero esta querella tiene las pruebas en su contra», señaló el texto, y agregó que el exmandatario es «dueño de los relojes pero nosotros somos dueños del tiempo».

Macri regresó en la fecha al país y resolvió que no se presentará el miércoles a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino Ara San Juan, según él mismo publicó en las redes sociales.

«No me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio», afirmó el exmandatario en el último de una seguidilla de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

Citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021

Macri se reencontró durante esta jornada con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, con quien acordó la estrategia –aún no concretada- de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria cuya primera fecha prevista fue el 7 de octubre.

El exmandatario quiere hacer llegar antes de la indagatoria –a través de sus abogados o de forma telemática- un escrito con el cual recusaría al juez, cuestionaría la investigación y, además, pedirá la nueva postergación de la diligencia.

