Mario Negri: “La Pampa se ha convertido en un objetivo central de la democracia argentina”

Compartir esta noticia:











Para el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio el resultado electoral en La Pampa es crucial para “no convertir al Senado en una escribanía”.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, brindó este miércoles una conferencia de prensa en un hotel sobre la Ruta 5 y destacó el papel de La Pampa en las próximas elecciones.

En su alocución calificó de “desgobierno” a la gestión de Alberto Fernández y en referencia a la convocatoria de diálogo de Sergio Massa, precisó que busca “cambiar el eje de la discusión”.

“La presencia de uno no va a definir ninguna elección. Es un acto de responsabilidad, solidaridad y acompañamiento. En La Pampa, después de las PASO, la Argentina camino a noviembre va a definir mucho cómo se recompone el parlamento argentino. Hay mucha tensión sobre eso, porque, por primera vez, nosotros conocimos a los gobiernos de Néstor y Cristina, como gobiernos que tuvieron mayoría absoluta en ambas cámaras y tuvo más poder que el que tuvo Perón. Es la primera vez que hay una posibilidad cierta de que se haya un equilibrio de poder, en el momento de mayor crisis que vive la Argentina”, dijo a Plan B.









“Si se ratifican los resultados, como creo y es más, se aumentarán en muchos lados, del 83 hasta ahora, en el Senado de la Nación, el gobierno tendría por primera vez que negociar sí o sí con la oposición y no convertir al Senado en una escribanía, como lo ha hecho durante mucho tiempo”, dijo Negri.

“Al kirchnerismo no le hacía falta dos cámaras, es una democracia renga, ya que gobierna con el Senado solo, con él obstruye y designa jueces, ya que es el poder más importante en la división de poderes y en un momento donde hay tantos temas de impunidad, que no se han podido resolver”, afirmó.

“Por eso, La Pampa se ha convertido en un objetivo central no de una fuerza política, de la democracia argentina. La representación federal indica que no existe en términos de la economía, la Constitución lo mantenga en términos de representación”, precisó el legislador nacional. “Y si La Pampa ratifica el resultado, como creo que va a ocurrir, vamos a incorporar dos senadores, lo que significa que se acortan los márgenes de maniobra de oficialismo y obviamente, va a crecer el bloque de diputados. Además de Martín, vamos a sumar a una diputada. Si se recompusiera la Cámara de Diputados, se llegaría a 116 o 117 legisladores, y se termina la idea de hacer lo que se quiere”, afirmó.

“La Argentina no está en la situación de soportar cualquier capricho y las elecciones intermedias estas serán las más significativas e importantes. Por eso estoy en La Pampa, recorriendo el país y acompañando, si es posible, para que no se sientan en soledad. El proceso en La Pampa es un proceso prolijo, un proceso de integración y agradezco a todos los partidos políticos que están presentes acá”, afirmó.

“El gobierno está haciendo todo lo posible para que la sociedad se indigne un poquito más y para que lo muestre no con violencia sino con el voto en noviembre”, indicó Negri.

-¿La posición va a dejar gobernar los dos últimos años que faltan?

-¿La oposición? Nosotros no vamos a empujar a nadie, la pregunta es inversa, ¿qué hubiese pasado si estábamos gobernando nosotros? No vamos a empujar, pero no vamos a caer en el abrazo del oso. El que gobierna es el que votó la gente y tiene dos años de mandato por delante. Los lugares de discusión, de debate y consenso, son los que van al Congreso. Ese es el ámbito. El Congreso va a tener un rol por demás importante. Cada vez que se profundizan las crisis en Argentina, el Congreso emerge como el espacio donde hay que discutir y debatir. Hay que preguntar al Gobierno, quién gobierna, ¿cuál es el Plan?.

Mandaron un Presupuesto y no ha ido el ministro. Ha recorrido el país, se ha ido a Estados Unidos y no ha ido a dar cuentas a la Cámara y ya se ha corregido tres veces y es la madre de las leyes. Nos interesa saber qué pasarán con los recursos, de qué manera se distribuyen, qué cálculos de impuestos, fue con una inflación del 33% y estamos con una del 54 o 55%. Y hay economistas que prevén que después de los montos de emisión y dar a la maquinita, vamos al año 2022 con una inflación superior. Estamos navegando en el Titanic, pero el gobierno cree que anda en el Fórmula 1, pero es un Fórmula 1 sin frenos, pero estamos en el Titanic, hay que estabilizarlos para que no se hundan los que van arriba. No esperen de la oposición el gobierno a ningún destino que no sea que terminen el mandato. Me pregunté una vez quién era y dónde estaba el piloto. Hoy no sabemos adónde está el piloto.

-¿La oposición no debería exigir qué se hace con los fondos?

-Exigimos todos los días, somos una máquina de pedir, de reclamar, de presentar iniciativas. En diciembre, el gobierno se llevó 9 emergencias, dos que le quitaron muchas facultades. La primera, fue la que modificó la movilidad jubilatoria. El ajuste lo pagan los jubilados. Alberto decía que entre los bancos y los jubilados, se quedaba con los jubilados, las lelics, de Macri, que se iban a terminar. Hoy han cuadruplicado las lelics y debemos 20.000 millones de dólares en lelics, en papeles que le damos a los bancos, dos tercios de los pesos de los argentinos son los que sostienen al estado argentino, entre bonos de título de deudas que emite el gobierno y las lelics. Se cayó el ingreso de los jubilados.

Y la otra facultad tiene que ver con la energía, tiene un precio de origen que es igualitario para todos, pero la distribución corresponde a empresas provinciales. Ahora Edenor y Edesur, para la clientela electoral que es el AMBA tienen congeladas las tarifas, mientras que en las provincias, han tenido que aumentar todas las tarifas. En Córdoba, la más alta del país, el 70%, en Mendoza el 30%, en Santa Fe el 17%. A esas facultades se las votaron al gobierno con las emergencias. El gobierno tiene la suma del poder en términos de facultades que le fueron transferidas por el Congreso, por decisión propia. Y fue un mal remedio, no solo no mejoraron, sino que empeoraron las condiciones.

-Massa convocó para después de las elecciones a la oposición para consensuar temas, ¿Por qué no va a participar Juntos por el Cambio?

– Primero vamos a participar en la elección, hay que ordenar las prioridades. Primero vamos a contar los porotos y vamos a ver cómo es la composición de la Cámara. De acuerdo al orden que se conforme, estará el orden de las responsabilidades. Hay una que es ineludible, la del que debe mandar.

Además, convocar a un diálogo en medio de una campaña, faltando diez días, mientras que por un lado te agreden, agreden a periodistas o hacen casi la barbaridad de lesa humanidad de las piedras de los familiares que murieron por COVID-19, arrancando las fotos de los que murieron por violencia institucional, más los insultos que le profieren a la oposición. ¿Si querés dialogar, le ponés una bomba en el living o lo invitás a conversar? Primero que no sabemos quién va a gobernar. Terminaron con cuatro actos y lo que tienen que hacer es ordenarse, una vez que se pongan de acuerdo, manden un plan al Congreso, que tenemos la predisposición de ayudar a los argentinos más que en pensar lo que quiere hacer un dirigente. Esa convocatoria es cambiar el eje de atención, el eje está en el desgobierno, no en las convocatorias que hace Massa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios