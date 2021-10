Congelamiento de precios: respecto del 2020, firmas alimenticias llegaron a quintuplicar las ganancias

Compartir esta noticia:











En la actualidad, el 74 por ciento de la facturación de los productos de la góndola se corresponden con solo 20 empresas, entre las que destacan Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Danone, Procter & Gamble, Cervecería Quilmes, Pepsico, Mondelez, Nestle y Bagley. Los cruces por el congelamiento de precios entre Feletti y la Cámara de Comercio que sostuvo que habrá desabastecimiento.

En las últimas semanas las empresas que cotizan en Bolsa enviaron sus balances a las autoridades reguladoras. Dentro del tándem de empresas de primera línea, las alimenticias informaron ganancias extraordinarios, con resultados que no se condicen con la situación de acceso a los bienes esenciales de buena parte de la población. Las firmas dueñas de los alimentos llegaron hasta quintuplicar sus ganancias interanualmente y con significativas alzas entre trimestres.

Molinos Río de la Plata, Arcor y Ledesma evidencian un crecimiento exponencial de sus resultados, mientras pulsean contra el Gobierno para evitar el congelamiento de un puñado de productos y amenazan desde la cámara que las representan con desabastecer el mercado interno, señala la nota de Cristian Carrillo en El Destape.

De acuerdo con la información pública que provee la Bolsa de Comercio y la Comisión Nacional de Valores, Arcor informó para el segundo trimestre del año una ganancia de 4894 millones pesos, un 27 por ciento por encima de los primeros tres meses del año (enero-marzo), cuando había comunicado un resultado operativo de 3857 millones. La empresa logró así aumentar sus ganancias por encima de la inflación, dado que entre trimestres fue de la mitad de ese valor.

El holding de Pagani controla o es accionista mayoritario en la Argentina en las empresas Bagley, Cartocor, Constructora Mediterránea, Dulcería Nacional, Mastellone Hermanos, Mundo Dulce y Papel Misionero.

Por su parte, Molinos Río de la Plata, quien más se resiste a la aplicación de controles de precios, comunicó a la Bolsa un resultado para el primer semestre del año de 998 millones de pesos, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior había informado una ganancia neta de 912 millones, luego de haber revertido un rojo financiero durante el macrismo.

La empresa es líder en el segmento de pastas, harinas, arroz, yerba, aceites, vinos y café, entre otros. El año pasado había obtenido una ganancia neta de 1746 millones de pesos y este año se encamina a romper ese techo. El grupo se vio favorecido por un aumento de la demanda y ganó por cantidad. En el primer semestre de este año, la firma registró ventas por 27.925 millones de pesos.

El ingeniero Ledesma, de la familia Blaquier, reportó a las autoridades bursátiles una ganancia de 5205 millones de pesos, casi quintuplicando el registro de igual período del año pasado, cuando informó un resultado operativo de 1093 millones. La empresa reconoce que en un año, el costo de sus ventas creció apenas 1,8 por ciento, pasando de un volumen de 27.795 millones de pesos en el período hasta el 31 de mayo del año pasado a 28.302 millones para el mismo acumulado del 2021.

El Grupo Los Grobo (de la familia Grobocopatel) informó a la Bolsa una ganancia de 426 millones pesos. El holding se dedica a la venta de insumos y servicios, ‘originación’ de granos (con acopios con capacidad para más de 290.000 toneladas), molino y fábrica de pastas.

A todo esto se suman las ganancias de los supermercados. Un total de diez firmas concentran el 85 por ciento de las ventas del país. La última encuesta de la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (FAECyS) incluye en el top ten a Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima, Nexus Partners y Casino.

«Las diez cadenas de mayor facturación representan el 85 por ciento de canal supermercados; y el canal supermercados representa un 37 por ciento del total mercado, del total aprovisionamiento de los hogares», señaló a El Destape, Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercadistas Unidos.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), «estas cadenas además cuentan con tiendas de cercanía, que suman un 10 por ciento adicional».

El canal mayorista, representa para la compra minorista, 9 por ciento. Entre los autoservicios (autoservicios chinos o fuera de grandes cadenas), las ventas suman un 29 por ciento. Finalmente, a través de canales alternativos se comercializa un 6 por ciento, en el que se encuentran las farmacias y perfumerías, entre otras.

Cruces

Cabe recordar que el miércoles se produjo un fuerte cruce entre secretario de Comercio, Roberto Feletti, y empresarios sobre precios congelados y desabastecimiento.

Ante el congelamiento de precios, el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, advirtió que habrá desabastecimiento de productos, mientras el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, lo cruzó, al tildar sus dichos como «amenazas».

El presidente la CAC sostuvo en declaraciones radiales: «Va a haber desabastecimientos, de eso no tengo dudas. Cuando se le terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar. No entiendo cómo no se dan cuenta de que eso va a ser así».

Para Grinman, la medida es un «paliativo» para que la sociedad «tenga la sensación de que está un poquito mejor», a la vez que señaló que se retrotrajeron los precios al número establecido al primero de octubre, y destacó que el aumento posterior a la fecha fue aprobado por Paula Español, ex secretaria de Comercio Interior, sucedida por Feletti.

«Tratamos de ayudar a los Gobiernos de turno, a los que sean, a acordar algunas cosas que a ellos les puedan permitir transitar cierto período político con una relativa normalidad», afirmó Grinman.

Asimismo agregó: «En este caso, lo que nos dijeron, no podíamos acordar nada, impusieron todo, nos dijeron es esto o vamos con la resolución 20.680».

Grinman insistió en que los empresarios no son formadores de precios sino «el último eslabón de la cadena», y cruzó: «Para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable que ver los errores propios».

Dijo sentir frustración e incredulidad, y manifestó que la medida «nunca funcionó» y dijo: «Todos los Gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años».

Fue tal impacto de las declaraciones de Grinman sobre la Casa Rosada, que por la tarde la Cámara de Comercio difundió un comunicado para tratar de bajarle el tono al cruce.

Señaló que las declaraciones de Grinman «en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional».

«Ante la respuesta que tales expresiones merecieron por parte del secretario de Comercio, la entidad considera oportuno aclarar que estas no tuvieron otro objetivo que el de hacer saber a la opinión pública la postura institucional, basada en la experiencia de medidas similares adoptadas en los últimos 70 años, aplicadas por casi todos los gobiernos, de diversos signos políticos».

La entidad ratificó el «convencimiento de que la iniciativa privada y la competencia, en un contexto de reglas claras y estables, constituyen la mejor estrategia no solo para combatir la inflación sino también para alcanzar el desarrollo económico y social al que los argentinos aspiramos».

Asimismo, la entidad reafirmó su «plena vocación de colaborar con las autoridades gubernamentales en lo que esté a su alcance, a fin de promover el crecimiento del sector representado y, por su intermedio, colaborar con el progreso del conjunto de la Nación».

La reacción de Feletti

Por su parte, Feletti, quien impulsó el congelamiento de precios, respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio desde su cuenta de Twitter: «Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino».

Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos. — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 20, 2021

En tanto, agregó: «Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos». (Redacción Plan B con información de NA y El Destape).

