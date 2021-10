Declaran más víctimas y testigos de la represión ilegal en La Pampa

Compartir esta noticia:











En la última jornada de testimonios del tercer juicio Subzona 14 de esta semana declararon víctimas y testigos de la represión ilegal en territorio pampeano.









En primer lugar declaró Juan Domingo Lucero, detenido tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el Prado Español de Santa Rosa, junto a Oscar Héctor Aguirre, también víctima.

Estaba junto a Héctor Oscar Aguirre, otro de los detenidos que declaró en el juicio. Ambos eran cazadores, por lo que tenían armas en su posesión.

“No recuerdo si eran policías y militares, porque me pusieron el arma en la cabeza y me hice encima. Se me borró todo. Yo conocía a un tal Ares, él es quien me apuntó”, contó.

Lo llevaron a la Seccional Primera, donde quedó alojado en una celda por 2 o 3 días, según contó. “Me dejaron incomunicado. No tuve contacto con nadie”, agregó.

“Yo tendría 30 años en ese momento. Arañaba las paredes. Me vi en una situación que nunca había estado”, relató.

Lucero contó además que durante su detención escuchó “gritos” de detenidos y de los propios policías.

Lo liberaron y le hicieron firmar un papel que nunca leyó. “Me devolvieron la mitad de las armas que se llevaron de mi casa”, lamentó.

María Nelly Echegaray era la celadora del Colegio de Paso de los Algarrobos. Declaró como testigo por la detención de la maestra Zulema Arizo.

“Lo que sabemos, lo sabemos después de la detención de Zulema Arizo. Decían que ella se había ido y después al salir de ahí la gente comentaba que se la habían llevado”, contó.

“Yo era muy joven y sabíamos que estaba pasando en esa época. Teníamos miedo de que pudiera pasar algo”, recordó.

Arizo llegó a la Escuela a dar clases, trabajó un día, y al siguiente ya no estaba. “Nos acostamos y al otro día nos levantamos y no estaba más”, agregó.

En los días previos a su ausencia, Echegaray contó que “fueron personas a comer, pero no sabía quiénes eran, pero eran hombres” y nombró al expolicía Hugo Roberto Marenchino como uno de los visitantes.

Antes de que llegara Zulema a la Escuela, la que impartía conocimientos era la directora. Sobre la misma, la testigo dijo que “era autoritaria”. Al ser consultada sobre si tenía relación con alguno de los integrantes de la patota policial, dijo que “después” se enteró que era hermana del excomisario Roberto Fiorucci.

“Yo me fui por un altercado con ella. Me pareció que era muy autoritaria”, contó.

