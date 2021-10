Protesta en la municipalidad: vecina reclamó ocupar la vacante que dejó su madre por fallecimiento

Compartir esta noticia:











Una vecina de Santa Rosa se acercó hasta el municipio a reclamar que le otorguen la vacante laboral, luego del fallecimiento de su madre, hace un año. Desde la comuna, señalaron que el beneficio no le correspondía.

Una protesta con bombos y redoblantes se llevó a cabo este jueves en el hall del municipio, cuando Diana Núñez se acercó para reclamar el trabajo que le corresponde por el fallecimiento de su madre.

En diálogo con Plan B, Núñez dijo “vengo a reclamar lo que me corresponde. Éramos cuatro personas que estábamos en esta situación. Trajimos todos los papeles y a a los tres meses o cuatro, nos llega la notificación que no nos iban a dar el trabajo a ninguna”.

Consultada por la justificación a la negativa en reclamar por el puesto laboral, Diana dijo que “en mi caso porque tengo la pensión de madre de siete hijos y no tengo el domicilio de ella”.

– ¿Las otras personas son conocidos tuyos?

– No, acá el reclamo es en mi caso. Si no me dan respuestas vendré todos los días a pedir que me atiendan. Es una situación injusta. Creo que me tienen que dar este trabajo, no se lo pueden quedar ellos. Con el trabajo de mi vieja, hacen siete puestos más de trabajo por contrato.

– ¿Cuántos años trabajó tu mamá en la municipalidad?

– Trabajó 23 o 24 años. Ella siempre trabajó en los comedores y tenía la categoría más alta. Falleció hace un año de una trombosis que se le fue a los pulmones.

– ¿Te asesoraste por si hay alguna irregularidad en la respuesta que te dieron?

– Tengo un abogado que está manejando todo esto y me dice que es injusto. Estoy esperando que me atiendan, pero voy a realizar una presentación formal de mi caso.

