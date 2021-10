Diego Álvarez y los cortes de Camuzzi: “no es casualidad que se planteen a 20 días de una elección”

Compartir esta noticia:











Desde el Ministerio de Desarrollo Social calificaron de fake news lo publicado por un matutino porteño. Recordaron que el Estado pampeano siempre asistió a la sociedad, incluidas las personas en situación de vulnerabilidad y calificaron de llamativos los más de 70 cortes de gas en un día en Macachín y un número sin precisar en Santa Rosa. “¿Nos horrorizamos cuando se acompañan a sectores vulnerables y no cuando acompañamos a otros sectores? Esto tiene que ver con toda la porquería que tiene Cambiemos a nivel nacional con los temas mediáticos”.

El ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, defendió la asistencia a ciudadanos y ciudadanas pampeanas en el pago de los servicios públicos y recordó que La Pampa lleva adelante esta política desde hace tiempo en todo el territorio provincial.

“En principio la oficina de la calle Mármol tiene más de diez años en el lugar y siempre hemos estado atendiendo las situaciones puntuales que se desarrollan en la familia pampeana y santarroseña en particular, porque la oficina está en Santa Rosa”, dijo en declaraciones radiales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“No es casualidad que una multinacional como Camuzzi plantea cortes de gas a 20 días de una elección, donde esto replica en algunos sectores con la parte peyorativa y de denostar a la gente con un problema puntual, que concurre al Estado que trata de resolverle y acompañarlo en sus problemas. Y esto inmediatamente, replica en medios nacionales afines a Cambiemos”, dijo Álvarez.

“La gente tiene un problema y no es casual lo que ha hecho Camuzzi a nivel nacional, que ha tenido repercusión a medios nacionales. No hay casualidades en términos políticos y más en una coyuntura electoral, como estamos en este momento”, señaló Álvarez a periodistas de la FM Radio Noticias.

El ministro de Desarrollo Social recordó que no había cortes de gas por parte de Camuzzi. “Luego que termina el invierno, donde están las boletas más grandes de gas, inmediatamente producen un corte masivo. No tenemos el número en Santa Rosa, pero hubo setenta cortes de energía en Macachín, de gas. Y eso generó un problema que debemos resolver. Es un servicio básico como es el gas o de luz, si lo hubiera, a familias que están en situación de vulnerabilidad y que no pueden pagar”.

“No les importa si hay personas con discapacidad, niños o niñas en los inmuebles. Procedieron a hacer el corte y entiendo que no es casual, por como se dio la concatenación de hechos, que tuvo, en un día, repercusión en medios nacionales”, criticó Álvarez. “Y acá si hay algo que siempre hicimos permanentemente, es acompañar a los sectores de la sociedad que tienen problemas: sea el campo, sean los sectores productivos. Este ministerio dio más de 60 millones de pesos en subsidios a gastronómicos, peloteros, canchas de fútbol 5, turismo, cultura. Subsidiamos a todas las actividades y no hubo esta reacción. Hay un Estado presente que resuelve y acompaña, al menos, situaciones de la pandemia. Este es un efecto pospandemia, de una situación compleja que ya venía, agravada con la pandemia y que estamos como Estado, obligados a atender”, agregó.

“Lo que más me duele es que siga estigmatizando la pobreza, la situación de personas que están en estado de vulnerabilidad, que no pueden pagar los servicios o la totalidad de esos servicios y lo que nosotros hacemos, es acompañar y tratar de resolver el problema”, dijo Álvarez.

El titular de Desarrollo Social calificó de fake news a lo publicado por un medio nacional. “Nosotros no estamos convocando, es una concurrencia espontánea de gente que tiene un problema de acceso a servicios públicos. Hubo un corte masivo de Camuzzi. Incluso recibimos a gente con deudas de alquileres”.

Diego Álvarez agregó que no tienen registro de que Camuzzi haya hecho intimaciones por el corte del servicio. “Estos cortes comenzaron hace dos días y hoy está analizando la situación la Fiscal de Estado. Si la empresa tiene responsabilidades, se tendrá que hacer cargo. Acá no hay casualidad, esto como se dio, hay una multinacional como es Camuzzi que juega con las grandes corporaciones económicas y la gente termina siendo un simple número. Como Provincia y como Gobierno nos importa que la gente tenga garantizados los servicios básicos”.

“Se planteó como que regalamos plata. No se regala plata, la gente asiste a esa oficina, plantea la situación, lleva la deuda que tiene de gas o luz y se analiza cada caso. Sin haber visto la tapa de Clarín, digo que esto no es casualidad, tiene que ver con toda la porquería que tiene Cambiemos a nivel nacional con los temas mediáticos. Piensan que en La Pampa es lo mismo y que nos vamos a estar comiendo estas fake news, denostando a pampeanos y pampeanas que están en situación de mayor vulnerabilidad que el resto de la sociedad”, dijo Álvarez.

“Y acá, podemos decir que hemos acompañado con subsidios a sectores que van desde el campo, la producción y los sectores más vulnerables. ¿Nos horrorizamos cuando se acompañan a sectores vulnerables y no cuando acompañamos a otros sectores? Me parece que es injusta la mirada, hay que dejar las miserias humanas de lado, primar el sentido de solidaridad y de acompañamiento a aquellos que la pasaron y la pasan mal, luego de una crisis económica profunda, agravada por una pandemia”, afirmó Alvarez.

El ministro reiteró que la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad es parte de la política pampeana desde hace tiempo. “Recepcionamos diariamente las necesidades. No son las cuatro colas de cuadra que hablaban ayer. Sí hemos cuadruplicado la demanda que teníamos de manera normal y habitual. No solo se tratan temas que tiene que ver con cortes de servicios o alquiler, también se tratan temas de salud o deudas de una familia”.

“La gente va, concurre, presenta su situación, acredita lo que plantea, es evaluado por los trabajadores sociales y se determina un monto, que tiene que ver con sus deudas. Se está dando subsidios por deudas de $20.000, de muchas facturas de gas. Normalmente, los cortes se daban en el verano, pero ahora se dio un corte generalizado y como gobierno, estamos dispuesto a resolver esto. La presentación en la oficina es espontánea”, reiteró el ministro, para desmentir también que se habían repartido boletas electorales, cuando todavía no están aprobadas.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios