Los testimonios que la familia de Nicolás Llovio reclama que la justicia escuche

Nicolás Llovio murió el 26 de junio a causa de varias puñaladas. La muerte dudosa está en investigación: la fiscalía sostiene la hipótesis del suicidio y la familia la del homicidio. (Imágenes sensibles)

A cuatro días de cumplirse los cuatro meses de la muerte de Nicolás Llovio en el barrio Matadero, luego de cenar en la casa de su novia, Silvana Calvente, y su suegro, José Calvente, la familia reclama que se utilicen todos los medios probatorios para esclarecer el hecho.

Tras varias notas periodísticas, lograron acceder a la autopsia, los informes forenses y peritajes: se estima que al menos recibió ocho puñaladas o heridas cortantes.









Además se conoció que la novia del joven de 26 años muerto en circunstancias dudosas reconoció que lleva un “cuchillo en la cintura” y también se estableció que le manejaba las redes sociales a Nicolás.

Desde el primer día la familia Llovio sostiene que “él no se pudo hacer todas esas heridas, la novia tiene antecedentes de agresiones con cuchillos”.

Para corroborar sus palabras pidieron la citación de 12 testigos que relatarían esos antecedentes y darían cuenta de hechos de violencia con un arma blanca protagonizados por la novia del fallecido.

Hasta el momento declaró una mujer que vio una pelea la noche del 26 de junio de este año.

“La persona que llamó a la policía contó que escuchó gritos de pelea y vio a Nicolás salir tambaleando de la casa de los Calvente. Otra testigo dice que vio a la novia querer apuñalar a su padre y Nicolas lo salvó”, contaron desde el entorno familiar.

Cuando la policía le preguntó a una de las personas que declaró si creía que Nicolás se había apuñalado, contestó que no lo sabía, pero afirmó que si estaba segura de que “si fuera ella, no me sorprende, la vi querer apuñalar a su padre y fue Nicolás el que la frenó”.

Además de esos testimonios, la familia tiene otros nueve para aportar.

La investigación fiscal está a cargo de Cecilia Martiní y la representación de la defensa, de la abogada Camila Aimar.

Relatos

Plan B Noticias pudo saber que existen audios y cartas en las que varias personas aseguran que la mujer tiene antecedentes de uso de armas blancas.

Una de las testigos está dispuesta a contar que “en una ocasión Silvana sale corriendo por la calle Blanco Encalada atrás de su padre y lo quiere apuñalar, pero le dobla la mano y le saca cuchillo. Ahí Nicolás la abrazó, se quedó llorando y por dos días no apareció otra vez por su casa. Eso lo vi yo, la hija quiso apuñalar al padre”.

Una inquilina que alquilaba un local en el fondo de la casa y compartía el baño con la vivienda principal diría que se fue “desesperada por las peleas permanentes, sobre todo por parte de Silvana Calvente que una vez intentó golpearme y rompió a patadas la puerta del lugar que les alquilaba”.

“En una ocasión se pelearon Silvana y Nicolás, su hermano los quiso separar y también fue cortado. Su abuela comentó que lo hizo con un tenedor. Silvana me hizo una falsa denuncia porque yo había contado lo ocurrido”, se lee en una de las cartas.

“Ella salió corriendo a su padre y él lo atajó con la mano porque iba a apuñalarlo, fue contenida por su novio Nicolás”, se puede .

Otra dice que “José Calvente insultaba a todos luego de consumir grandes ingestas de alcohol. Silvana llevaba un cuchillo con vaina blanca a todos lados, siempre hablaba de peleas. Que se averigüe tal cual fueron los hechos”.

“Había abuso de alcohol de Silvana y José Calvente. Su abuela vivía cansada de peleas y discusiones”, resaltan.

Un novio anterior a Nicolás llegó a denunciar a Silvana por las agresiones. “Él tiene denuncia contra ella, una vez lo tuve que ir a buscar al Matadero, la loca le había roto toda la ropa, le había tirado un par de puñaladas, pero por suerte no le dio”, está dispuesto a repetir el hermano de un joven sordomudo que contó los avatares de su relación en un largo escrito.

Otro joven dice que salió “un año y medio, la conozco bastante. Al transcurrir el tiempo me di cuenta que era una piba que saltaba con cualquier cosa y ya arrancaba a discutir y que le gustaban los cuchillos. Más de una vez me ha sacado un cuchillo, me ha querido matar, me ha querido apuñalar y me ha dicho vos sus mío y de nadie más”.

Ese joven cuenta que “un día una piba me saluda en la calle y cuando llegamos a la casa de mi hermana me empezó a decir cosas, hasta que llegó la noche. Me había hartado tanto que le dije ‘si te querés ir andá’. Se fue y a poco volvió. A la madrugada me despierto y la Silvana me tenía acariciando el cogote con u n cuchillo”.

Heridas

Parte del examen traumatológico realizado al cuerpo de Nicolás Llovio, dice:

1) Herida punzo cortante reciente en tórax, borde de 4ta costilla de 1.3 cm, superficial (menos de 1 cm de profundidad) seccionada por corte posterior.

2) Herida punzo cortante reciente en piel de tórax lado derecho sobre 6ta costilla debajo de areola mamaria de 1,3 cm., superficial (1 cm de profundidad).

3) Herida punzo cortante reciente en tórax lado derecho por delante de línea axilar anterior de 1,5 cm.

4) Herida punzocortante reciente en piel de tórax anterior lado izquierdo, superficial (1 cm) sobre costilla 6ta. Zona media

5) Herida punzo cortante reciente en abdomen bajo lado izquierdo (1 cm)

6) Herida cortante en piel delito de que va de izquierda a superior derecha y presenta tres tramos de corte (toma y retoma), iniciando en bode superior de areola mamaria izquierda y terminando en areola derecha que secciona al medio, un tramo de 17 cm, otro de 6 cm que se inicia sobre el anterior y un tercero de 5,3 cm que secciona herida punzo cortantes descripta anteriormente. No se puede establecer la profundidad porque fue cortado luego quirúrgicamente al realizar la toracotomía

7) Herida punzo cortante el inicio del corte transversal que penetra en tórax lado izquierdo,

8) Herida punzo cortante al final de corte transversal que penetra en tórax.

