Patricia Bullrich llegó manejando un camión a un acto de campaña en Río Negro

La presidenta del PRO es una de las figuras más duras de Juntos por el Cambio y encabeza la campaña por las provincias de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.









La próxima semana llegará a La Pampa para desarrollar una agenda por distintas localidades y brindar su respaldo a los candidatos Daniel Kroneberger y Martín Maquieyra.

Según explicaron el objetivo es el “afianzamiento de la presencia de Juntos por el Cambios en las provincias donde se eligen senadores”.

Sin embargo, en esta oportunidad la polémica exministra de Seguridad de la Nación, llegó de manera estridente a un acto de campaña en Cipolletti, provincia de Río Negro. Bullrich dio la sorpresa al arribar a un acto en Cipolletti manejando un camión.

La exfuncionaria fue replicada en redes sociales y fue particularmente en Twitter donde fue más ovacionada por sus miles de seguidores. “Genia”; “Mi candidata”; “Pato, tenés mi corazón” y muchos comentarios por el estilo inundaron la cuenta de la referente de la oposición.

Por otra parte, no faltaron los detractores que se preguntaron: “¿Esta mujer tiene permiso para manejar un camión?”.

Sonriente mientras sale de la ruta e ingresa a un predio haciendo sonar la bocina, así se puede observar a “Pato”. “Así llegamos a Cipolletti, en Río Negro”, contó Bullrich en su cuenta en Twitter.

Allí precisó que estaba acompañada por Alfredo Cornejo y Anibal Tortoriello, candidato a diputado nacional y propietario de la empresa de camiones en la que viajaban.

Así llegamos a Cipolletti, en Río Negro, con @alfredocornejo y @ATortorielloOk, a confirmar que tenemos la fuerza que el cambio necesita. Siempre junto a la gente, de norte a sur, de este a oeste, sin dejarnos amedrentar por el patoterismo oficialista. 🖐️ pic.twitter.com/IFwsDTcoXH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2021

Bullrich aprovechó su viaje a Río Negro y Neuquén para repartir palos al Gobierno Nacional por el manejo del conflicto mapuche, un tema caliente en la región. “Estamos pasando en la región una situación de enorme gravedad institucional. Una violencia que la Argentina no puede aceptar y de la que el Estado nacional, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha dicho una sola palabra”, se despachó cuando inició la jornada en la sede del Hotel Hilton.

Al instante, se opuso a la intervención del gobierno argentino en Chile por Jones Huala, el líder de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que buscaba su libertad condicional.

Como era de esperar, apuntó contra el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, por su participación en la audiencia ante la justicia trasandina. “Jones Huala ha incentivado ese tipo de violencia, y lo que hacen el embajador y las autoridades del INAI (el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el mando de la rionegrina Magdalena Odarda) en Argentina es ponerse del lado de la violencia en vez del lado de la ley”, disparó.

Para darles volumen a sus críticas, citó el acuerdo con los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut durante su gestión como ministra de Seguridad en la presidencia de Mauricio Macri, para “separar la reivindicación y el derecho constitucional de los pueblos originarios de todo el país” de los conflictos contra la ley.

“No pueden resolverse los conflictos de manera ilegal, no se pueden usurpar tierras, no se pueden generar incendios, no se puede generar violencia”, avivó Bullrich.

