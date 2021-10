Carne: la Legislatura neuquina aprobó el proyecto para correr la barrera sanitaria

Compartir esta noticia:











El proyecto le pide al gobierno nacional que traslade la barrera sanitaria hasta las fronteras del país, para buscar igualdad de condiciones de competencia, oferta y demanda.

Durante la última sesión realizada en la Legislatura de Neuquén la semana pasada, se aprobó el proyecto de Ley que prevé realizar una considerable baja al kilo de carne, la cual ha sufrido paulatinos incrementos. La iniciativa que surgió el miércoles propone al gobierno nacional, el corrimiento de la barrera sanitaria impuesta por el Senasa para que todas las provincias se encuentren en igualdad de condiciones en cuanto a la competencia de oferta y demanda.

La propuesta es que la barrera sanitaria que hoy está ubicada en el río Barrancas-río Colorado sea trasladada hasta las fronteras del país y no dentro de él, para buscar igualdad de condiciones de competencia, oferta y demanda.

El proyecto propone, también, que se haga una última campaña de vacunación en 2022 para declarar al país libre de aftosa y recuperar el estatus sanitario a partir del año 2023. Pero también que se mantenga un reserva de antídotos para prevenir un posible brote

Según precisó el diputado creador del proyecto, Raúl Muñoz, en Neuquén se paga 2 y hasta 3 veces más el precio de la carne, especialmente la que tiene hueso. “Eso es producto de la barrera sanitaria impuesta por el Senasa en la lucha contra la fiebre aftosa. En su oportunidad se hizo lo correcto, pero tras 15 años sin un solo caso de esa enfermedad en Argentina, amerita que todo el país sea declarado libre de aftosa”, aseveró el legislador.

En este contexto, se presume que el ingreso de carne de otras regiones del país permitirá un considerable descenso en el costo que pagan los neuquinos. “Por ejemplo, en La Pampa se paga el kilo de asado $600, mientras que acá lo pagamos el doble”, señaló.

Además, especificó que el costo del asado arrastra hacia arriba al resto de los cortes, con o sin hueso. Consecuentemente, el proyecto contempla el corrimiento de la barrera sanitaria hasta la frontera del país, que se haga una última campaña de vacunación en 2022 para declarar al país libre de aftosa y recuperar el estatus sanitario a partir del año 2023.

“Si no es la barrera sanitaria, la que impide el ingreso de carne con hueso a nuestra región haciendo elevar los precios, que por favor algún economista nos explique porque el costo de la carne en Neuquén es el doble que en los lugares donde, casualmente, no hay barrera sanitaria”, cuestionó Muñoz.

En este sentido, indicó que se trata de un abuso de quienes tienen posición dominante en el mercado ante la falta de oferta. «Hay que tener en cuenta que Neuquén produce apenas el 25% de la demanda y para cubrir el 100% deberán pasar 50 años. Se torna injusto que el negocio de unos pocos sea a costa de tantos niños y ancianos que sufren hambre”, afirmó el diputado.

“Esto arrancó hace meses, haciéndome carne del dolor y la necesidad de la gente de lo más básico. Hablamos de la alimentación de nuestros niños y ancianos. Me emociona hasta las lágrimas haber podido sacar este proyecto que va a dar respuesta a la alimentación de nuestro pueblo. Fue una promesa y no iba a parar hasta cumplirla, no por mí, por nuestro pueblo”, cerró el diputado Raúl Muñoz.

