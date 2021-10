Crean en La Pampa el Centro Norpatagónico del Instituto Nacional del Agua

Compartir esta noticia:











Este lunes, en La Campiña, se firmó un convenio con el Instituto Nacional del Agua (INA) para la creación del Centro Norpatagónico en La Pampa.

La firma del convenio contó con la presencia del secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri;el secretario de Infraestructura y Política Hidrica de Nación, Augusto Rodríguez y el presidente del INA, Juan Carlos Bertoni.

En el acto, Bertoni recordó que el INA tiene 48 años. “Se creó en el año 1973, muy concentrado a las grandes obras hídricas del país. En estos años se produjeron cambios muy importantes en la percepción de la sociedad respecto al agua. En todos años, la visión ambiental, la relevancia estratégica del agua, ha permitido que la población tome conciencia y hay un cambio de paradigma en relación al agua, que es transversal a todas las actividades”.

“Hoy en día, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible y casi todos están ligados al tema del agua. Desde que asumí la presidencia del INA, preparamos un plan estratégico que, entre otros aspectos, tiene una concepción federal, que implica la expansión del INA en distintas regiones del país, tratando de acercar el INA a la búsqueda de solución a las problemáticas regionales”.

“Por otro lado, hay una expansión temática. Anteriormente, se ocupaba de grandes estudios y como ejemplo, el INA, estudió buena parte del Canal de Panamá, pero llegó poco a las problemáticas hídricas del país. Sin perder esa capacidad, hoy en día estamos abocados a trabajar con las provincias, en la búsqueda de soluciones para abordar la problemática hídrica y sobre todo con las cuestiones interjurisdiccionales”, resaltó Bertoni.

“En estos 48 años, hace mucho tiempo que no se crea un nuevo centro del INA y vamos a crear el Nuevo Centro Norpatagónico del INA que es un hito para el Instituto Nacional del Agua, para la provincia de La Pampa y la región”, dijo.

Agradezco todo el esfuerzo que se está realizando y seguiremos trabajando en conjunto, no solo con la provincia de La Pampa, sino también con la Universidad. El INA aborda diversos aspectos: uno y muy importante el monitoreo de los recursos hídricos. No se puede planificar lo que no se conoce. Tenemos que monitorear todos los recursos, superficiales y subterráneos. Luego, hay que hacer estudios hidrológicos superficiales y subterráneos, hacer capacitaciones y es importante, además conectar el INA con el INTA, para trabajar en conjunto con organismos provinciales, la universidad y organismos de Ciencia y Técnica. Con ese espíritu y con el federalismo, es que se crea este nuevo Centro Norpatagónico del Instituto Nacional del Agua”, cerró Bertoni.

Por otra parte, Augusto Rodríguez señaló: “es un gusto estar acá. Recién estuvimos hablando con el Gobernador y una de las cosas que nos propusimos cuando llegamos fue darle una nueva vida al Instituto Nacional del Agual, que está por cumplir 50 años”, dijo el secretario de Infraestructura y Política Hidrica de Nación.

“A lo largo de muchas décadas cumplió un rol y estamos ante una nueva etapa que implicará varias cosas: la primera es un nuevo impulso a sus actividades, con la incorporación de más profesionales jóvenes”.

“También vamos a impulsar la distribución geográfica, la federalización de sus actividades y de los profesionales. Si hace 50 años el país, desde el punto de vista científico y tecnológico, estaba centralizado, ahora ya no, hay más universidades nacionales, institutos de investigación, más conocimiento distribuido a lo largo del país y eso merece otra forma de pensar las actividades y una nueva lógica”, afirmó Rodríguez.

“Estábamos pensando todo eso cuando nos agarró la pandemia y por eso es importante volver a recorrer el país, a hacer estas cosas con todos ustedes. Es un gusto haber estado aquí y esperamos poner en marcha esto pronto y volver a la sede de este nuevo centro del INA en La Pampa”, resaltó Rodríguez.

