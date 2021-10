Grabois reivindicó a Máximo y Cristina: “mitad por lo que ellos son, mitad por los enemigos que tienen”

Compartir esta noticia:











El dirigente social y referente de Patria Grande, Juan Grabois, criticó a los medios opositores que tergiversaron una declaración suya y reivindicó la figura de Máximo y Cristina Kirchner.

En el día de ayer, parte de sus declaraciones fueron sacadas de contexto por un portal opositor al gobierno nacional y Grabois criticó la edición realizada. “Hace dos meses no hago declaraciones públicas porque el sistema mediático (casi) siempre te caga. No te deja trasmitir lo que querés trasmitir y te hace decir lo que no querés decir. Hoy quise dar mi opinión sobre tres puntos: deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Sin embargo, nada de eso quedó reflejado en los cinco principales portales opositores que reprodujeron un extracto de la entrevista de Radio con Vos. Sólo una cosa publicaron: la respuesta, torpe e imprudente, a la pregunta de un columnista. En tres casos, entrecomillando una frase que no dije. Como sea, mi respuesta se usó para dañar -otra vez sopa- a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social”, explicó Grabois y recordó su apoyo a la ex Presidenta durante el gobierno de Macri.

Hoy quise dar mi opinión sobre deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Nada de eso quedó reflejado en los principales portales. Entrecomillaron una frase que no dije para dañar a Cristina y Máximo. Mi descargo: https://t.co/B5UEHKsZhM — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 25, 2021

Además señaló que “Cristina, Máximo. Con ambos tengo mis diferencias tal vez porque nosotros creemos en una perspectiva poscapitalista y antiextractivista. Cristina siempre ha sido clara en su programa: un capitalismo en serio con una fuerte industria nacional y regulaciones estatales que combine crecimiento económico con inclusión social. No es mi perspectiva, pero es infinitamente mejor al neoliberalismo y perite mejores condiciones para avanzar en la construcción de un humanismo revolucionario dónde seamos humanamente diversos, pero socialmente iguales”.

También aseguró que “Cristina, al menos por ahora, hizo infinitamente más que nosotros por los laburantes, la juventud y los humildes liderando un proceso de ampliación de derechos que nunca debemos olvidar. Desde luego que no nos conformamos, criticamos lo que faltó, lo que estuvo mal y proyectamos una Argentina mucho mejor que la que ella dejó para el día que nos toque gobernar a nosotros, los hijos y nietos del 2001”.

“Máximo propulsó casi en soledad un impuesto a las grandes fortunas que permite, entre muchas otras cosas, que hoy 35 mil madres de los barrios populares puedan construir una nueva pieza en su vivienda para combatir el hacinamiento. Está empujando leyes como la de envases, cinturones hortícolas, acceso a la tierra, protección de personas en situación de calle ¿Cómo voy a querer dañarlos si cinchan por nuestra gente? Muy por lo contrario. Los reivindico. Mitad por lo que ellos son, mitad por los enemigos que tienen”.

