Jubilados nacionales de ATE advierten: “Hay que estar muy alertas para que no transfieran las Cajas Provinciales a Nación”

Desde el Centro Nacional de Jubilados de ATE resaltaron la decisión de La Pampa de no transferirlas a Nación y afirmaron que, pese al momento actual, apoyan la gestión de Alberto Fernández. “Seguimos confiando, lo que no quiere decir que no le reclamemos”.

Noelia Guzmán, presidenta del Centro Nacional de Jubilados de ATE, Oscar Mengarelli, Gloria Alagio, Edit Alarcón, Carlos Fortuna y Cristina Musso, brindaron una conferencia d de prensa, en el marco de una recorrida que se realiza por los Centros de todo el país. “Tenemos 72 Centros y 50.000 afiliados. Luego de este receso por la pandemia, estamos recorriendo el país, acompañando la apertura de los centros y ver en qué situación hemos quedado”, dijo Noelia Guzmán.

“Muchos compañeros lamentablemente fallecieron por la pandemia y estamos acompañando para recuperar la apertura y movimiento de los Centros. A pesar de todo, no hemos dejado de luchar y reclamado a los gobiernos, aumento de emergencia. A nivel nacional, los compañeros que dependen del Anses, que son más de 7 millones, están viviendo una situación muy difícil, porque con $30.000 no se puede vivir”, dijo Noelia Guzmán.

“Le estamos pidiendo, no solo a este gobierno, sino a todos desde hace muchos años, el 82% vital y móvil y un aumento de emergencia que nos permita supera la inflación, que es muy alta”, agregó. “Nosotros luchamos con los compañeros trabajadores y esta lucha, va también por los próximos jubilados”, dijo.

Por su parte Oscar Mengarelli hizo mención en primer lugar a las gestiones para que haya un recordatorio por Daniel Pineda, el dirigente de ATE, recientemente fallecido. “Era un compañero muy querido y queremos que tenga un espacio verde o una calle”.

Mengarelli criticó la transferencia de cajas previsionales en diferentes puntos del país -no en La Pampa- en todas las provincias que las han transferido, redujeron sus aportes patronales y desfinanciaron el sistema jubilatorio. “Nuestra preocupación en la jubilación nacional como en la provincial es que hay mucha informalidad. Hay personas de 40, 45 o 50 años que no tienen aportes y no van a poder justificar 30 años y no se podrán jubilar. Vivirán del asistecialismo del estado, con la PUAN, (Pensión Universal del Adulto Mayor), que es el 80% de la mínima, que son $23.000. Hay 7 millones de personas que ganan $23.000”.

“Y en las provincias, tenemos que decir que el 82% se ha perdido, menos en La Pampa. En esta provincia, se niegan a la transferencia de la caja de la Provincia a Nación y es una política correcta. Sí necesitamos la claúsula gatillo para ponernos a tono con la inflación y el reconocimiento del 82% móvil, que tendríamos como activo”, resaltó.

“¿De dónde se saca la plata me preguntarán? Argentina pierde 40.000 millones de dólares por evasión, que se va por la Hidrovía, Vicentin y los agroexportadores. Poniendo un control a eso y un impuesto a la riqueza, habría fondos”, dijo, para recordar que Biden aplicará un impuesto a grandes fortunas para sostener políticas públicas, lo mismo que en Europa. “Acá se aplicó por única vez y hubo algunos que pagaron y otros que no. Encima, juegan con los aumentos de precios, los formadores de esos precios”.

Mengarelli afirmó que el Centro de Jubilados tiene que ser un lugar de decisión política, “con la fuerza de los que no se resignan”, para criticar a quienes cuestionan a los adultos mayores por tener mayores expectativas de vida. “Es peyorativo que digan que vivimos demasiado. Los adultos mayores aportamos el 80% de los muertos por COVID-19 y el mayor foco de infección, fueron los geriátricos”.

Consultada sobre las elecciones de noviembre, Noelia Guzmán dijo que “los compañeros afirman que a pesar de que no estamos bien y esperábamos más de este gobierno, vamos a seguir apoyándolo. Lo que nos dejó el gobierno de Macri, lo estamos pagando. Entendemos que la pandemia no le permitió al gobierno nacional el proyecto que traía. Seguimos confiando, lo que no quiere decir que no le reclamemos”.

“Nosotros seguimos acá, pero compañero Presidente usted nos prometió llevarnos por encima de la inflación, esto no está, entendemos que no puede, pero haga un esfuerzo para resolver nuestros problemas. Nosotros hemos aportado con la riqueza del país con nuestro trabajo”.

“Con respecto a 13 cajas que no fueron transferidas a Nación, hay que estar muy alertas. El país está sufriendo un problema económico y no sabemos si estas cajas no se las llevan para tratar de paliar problemas. Vamos a defender a muerte las 13 cajas. En La Pampa, les pedimos a los compañeros que estén atentos. Transferir las cajas, es armonizar a la baja y armonizar a la baja, es perder los derechos de las luchas de todos los años y pasaríamos a cobrar $23.000 que cobran los compañeros del Anses”, dijo Noelia.

“De los compañeros recogemos que sigamos luchando. El Gobierno tendrá que responder. No hacemos más que lo que él nos pidió. El Presidente dijo que si en algún momento no cumple con lo que promete, dijo que salgan y que se lo digamos. Hoy estamos acá diciéndolo”, cerró Guzmán.

