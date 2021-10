Kohan: “La clave para dar vuelta la historia de esta maldita pandemia es vacunándonos”

Compartir esta noticia:











El ministro de Salud de La Pampa, no descartó un rebrote de coronavirus ante el incremento de diferentes variantes de la enfermedad, entre ellas la Delta. Pidió a la población completar esquemas de vacunación y no olvidar que la pandemia todavía no finalizó.

El titular de la cartera de Salud de La Pampa, Mario Kohan, brindó detalles sobre la dosis de refuerzo que comenzarán a dar en los próximos días y aseguró que alcanza a unas 30.000 personas, mayores de 50 años e inmunocomprometidas, que recibieron dosis de la vacuna Sinopharm y serán serán inoculadas con la vacuna Astrazeneca.

Además, el ministro pidió a la ciudadanía que complete sus esquemas de vacunación.“De tener algún malestar como diarrea, dolores o fiebre, a estar internado en terapia intensiva, hay una distancia enorme. Por eso, completen sus esquemas”, aseguró Kohan

En referencia al incremento de casos de la variante Delta, que todo indica que será la variante predominante en poco tiempo, Kohan dijo que “si estamos vacunados, vamos a tener formas más leves de la enfermedad o vamos a disminuir notoriamente el ingreso a unidades de terapia. Al no haber terminado la pandemia, debemos esperar lo mejor, pero mirando lo peor”, afirmó Kohan, al tiempo que destacó el avance del Plan de Vacunación.

“Hay que hacer todo, uso de cubrebocas, el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, no ingresar sin barbijos en sitios cerrados, seguir trabajando para que lo que logramos entre todos, lo mantengamos, esto es clave”, enumeró el ministro. “El ejemplo es el de Israel, ellos confiesan el error que cometieron, al apresurarse a liberar, o dejar el barbijo, que tuvieron un rebrote muy grande”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Si somos cuidadosos, mantenemos el distanciamiento físico, es del 10% el riesgo de contagio al aire libre. Los contagios se incrementan en espacios cerrados”, recordó el ministro. “Es importante que la comunidad comprenda, la clave para dar vuelta la historia en esta maldita pandemia, es vacunándonos”, resaltó.

En referencia a los anuncios del martes, sobre una nueva dosis adicional para determinados grupos etarios, Kohan dijo que “ahora vamos a vacunar a las personas que tengan enfermedades que los comprometan y que hayan completado el esquema. Estamos dando una dosis adicional, no es un refuerzo. El refuerzo será en diciembre y poner en práctica en enero. La diferencia es que la dosis adicional es la que se aplica luego de que se ha completado un esquemas y se presume que la respuesta inmune inicial, es insuficiente o en personas de edad avanzada, que tienen menos capacidad de respuestas, en su sistema inmune”, agregó el ministro.

En este sentido, Kohan afirmó que esta población alcanza en el país a más de 1.645.000 personas. “En La Pampa vamos a vacunar a personas mayores de 50 años que hayan recibidos dos dosis de Sinopharm, que es la población objetivo, más inmunocomprometidos. Inicialmente, son 26.000 personas. Luego habrá otras 4.000 que puedan tener algún problema de inmunidad, como pacientes oncológicos o con transplantes de órganos”.

“A estas personas, se les va a dar la vacuna Astrazeneca, que ha demostrado una enorme eficacia y un repique de la concentración de anticuerpos neutralizantes muy interesante”, adelantó Kohan. “Tiene que haber (en este grupo que recibió las vacunas Sinopharm) un intervalo entre la última dosis y la adicional de 4 semanas”.

“Vamos a llamar como lo hicimos siempre, privilegiando mayor edad y compromiso clínico. Hoy en la Argentina no faltan vacunas y vamos a cubrir este espectro, en la medida que nos entendamos y tengamos la paciencia necesaria, ya que no solo vacunamos a mayores de 50 años e inmunocomprometidos que tengan la vacuna Sinopharm, sino que también tenemos que vacunar a niños de 3 a 11 años, a los de 12 a 17. Es todo junto. El trabajo es enorme”, afirmó Kohan.

“En el caso de la dosis adicional, hay una presunción que usted tiene una menor respuesta inmune para mejorar eso. Igualmente, esa persona, pasado un determinado periodo de tiempo, recibirá el refuerzo que le corresponde. El refuerzo, lo vamos a recibir todos y deben haber pasado unos seis meses para recibirlo”, explicó el ministro.

“¿Para qué es todo esto? Estamos en una etapa de transición de la pandemia, con una franca disminución del número de casos severos, internaciones, pero el descenso se estabilizó. En las últimas dos semanas, los casos, en Argentina, se estabilizaron e incluso están subiendo un poco”, afirmó Kohan.

“Por eso es indispensable que todos los ciudadanos de La Pampa concurran a vacunarse. Los que iniciaron esquemas que los completen. Hay gente que los inició y no los completa, porque se sintió mal en la primera dosis: decaído, dolor en el lugar de pinchazo, malestar digestivo o diarrea. Pero eso, comparado a estar internado en terapia intensiva, hay una distancia enorme. Por eso, les pido a los que iniciaron su primera dosis, que por favor completen el esquema y a los que no iniciaron el esquema, que lo inicien para no contagiar a padres, parientes y abuelos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios