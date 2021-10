Mujer realiza grave denuncia: “Me golpeó durante 200 metros con mi bebé en brazos”

Compartir esta noticia:











Una vecina del barrio Néstor Kirchner, denunció que fue golpeada por su pareja durante 200 metros mientras cargaba a su bebé. Tuvo que ser internada en el Hospital Evita donde le colocaron siete puntos. Teme por su vida y pide que su pareja sea detenida.

Florencia Llanos le contó a Plan B que este domingo a la madrugada, sufrió un grave hecho de violencia de género: “nos bajamos del auto y el papá de mi hijo, Dupo Osvaldo Rubén, me golpeó 200 metros desde la calle hasta la habitación. Me fue pegando con puños y una botella de vidrio en la cabeza. Yo tenía a mi hijo en brazos y lo trataba de proteger, gracias a Dios no sufrió nada”.









“Pedía ayuda, pero él me tapaba la boca, me decía que me calle que si no me iba a matar. Entramos a la casa y me dejo tirada en el piso con mi bebé”.

Relató que “cuando logró levantarme del piso y buscar el teléfono, él llega y me lo saca, dejándome encerrada. Yo comencé a gritar en un momento pasó un taxista que le pedí ayuda y llamó al 101”.

Continuó señalando que “al llegar la policía me reventaron la puerta porque me estaba desangrando con mi bebé encima. Él ya se había ido. Me llevaron al Hospital Evita”.

La mujer vive en la calle Héctor de la Iglesias al 1400 en el barrio Néstor Kirchner.

Contó que por los golpes en la cabeza “me dejo un hematoma y me tuvieron que poner siete puntos. Estuve internada y ahora estoy de reposo”.

Destacó que ya hizo la denuncia en la Unidad Funcional de Género y que todavía no lo pueden encontrar: “tengo miedo, ya no tenemos vida con mi hijo, queremos rehacer nuestra vida como cualquier ser humano, y él anda como si nada, quiero que pague por los daños que nos hizo”.

Florencia indicó que ha llamado a la policía y que le han dicho que lo están buscando por todos lados, pero todavía no lo han podido encontrar.

“Yo estoy con el bebé encerrado y debo estar con mi familia rodeándome porque me amenazó de muerte y corremos peligro los dos”.

Finalmente expresó “es una situación horrorosa la que vivimos y que estamos viviendo porque me dieron reposo por siete días por los puntos que me hicieron en la cabeza, la verdad casi me mató y por eso estoy pidiendo ayuda”.

La mujer compartió en sus redes sociales la historia que vivió ese domingo a la madrugada, donde también compartió fotos de su pareja para que pueda ser detenido.

Foto: Florencia Llanos

