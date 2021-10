Pintaron un mural con la figura del expresidente: “La patria que quería Néstor es lo que está en juego”

Compartir esta noticia:











Las calles de Zona Norte fueron transitadas por decenas de militantes del Frente de Todos que, junto a sus candidatos a senadores y diputados nacionales, salieron, como lo vienen haciendo barrio por barrio, a escuchar a los vecinos, difundir sus propuestas y distribuir sus boletas, para las elecciones del 14 de noviembre.









El intendente Luciano di Napoli, dijo que “estos días estamos viviendo algo muy especial porque se cumple un aniversario más de cuando perdimos a Néstor Kirchner y la gente, al identificarnos nos cuenta cómo les cambió la vida, como a todos. Nos dicen que antes de él, creían que todos los políticos eran iguales y que, por ejemplo, la abuela de uno de ellos había sido ama de casa toda su vida y después de haber lavado ropa a mano, cocinado y limpiado por 45 años, fue con Néstor que accedió a la primera moratoria previsional, al igual que ese millón de jubilados que como un acto de justicia recibieron un ingreso en reconocimiento a su trabajo silencioso, después que otros políticos decidían ignorar esa situación durante tantos años”.

“Y otro me contaba –siguió el intendente- que su papá se rompía el lomo laburando y durante finales de los 90 no alcanzaba la plata, pero que con el gobierno de Néstor, laburando de la misma forma las cosas fueron muy distintas, su mamá se pudo poner una peluquería y vivir de eso y su papá podía poner artículos de librería en un estante y venderlos; y eso no era por casualidad sino producto de políticas de Estado para reactivar la economía y que la meritocracia es un chamuyo”.

“Para todes –dijo di Napoli- Néstor representó al Estado presente velando por igualdad de oportunidades, porque sino a gran parte del pueblo se le hace cuesta arriba e imposible progresar y nadie puede realizarse solo en una sociedad plagada de injusticias”.

Expresó que “Sin dudas tenemos claro que Néstor con la política transformó nuestras vidas, y para bien –afirmó el intendente- al contrario de la larga noche neoliberal que comenzó con la dictadura, explotó en el argentinazo del 2001 y volvió con Macri condenando millones a la pobreza y la miseria”.

El jefe comunal expresó que “Néstor nos interpeló a todes cuando bajó los cuadros, cuando le puso freno al ALCA… y hoy, es el modelo de país con el que soñó Néstor lo que está en juego. Votamos a lista que encabeza Pali Bensusán o la desestabilización y la posibilidad del retroceso lo harán imposible”, finalizó di Napoli.

La actividad militante de la jornada termina con la pintura de un mural alusivo a la figura del expresidente Kirchner en la Unidad Básica del barrio.

