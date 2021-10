Agustina García: “la ayuda de los gobiernos no tiene que ser temporal y electoral”

Compartir esta noticia:











La legisladora provincial del radicalismo se mostró confiada en que Juntos por el Cambio logre un triunfo en las legislativas del mes de noviembre.

La diputada provincial de la UCR, Agustina García, analizó la difícil situación económica y social y reclamó que se creen oportunidades de trabajo para diferentes sectores de la sociedad. “Hay que trabajar en solucionar los problemas de la gente”, aseguró.

García se refirió al pedido de informes presentado al ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez por los cortes de gas impulsados por Camuzzi en diferentes puntos del territorio provincial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Es un proyecto del diputado Mauricio Agon, que algunos legisladores del bloque acompañamos. Pedimos a que se cite al ministre a la Cámara de Diputados y que amplíe la información que tiene y expuso en los medios de comunicación, el hecho de que Camuzzi le corte el gas a la gente por una cuestión política o por la coyuntura que se da a nivel nacional, hasta el 14 de noviembre”, explicó.

“Si el ministro tiene información al respecto, que pueda venir a la Cámara y aclararlo. Sería necesario a los diputados en general contar con esa información. Hemos visto en estos días largas colas en delegaciones nacionales y provinciales, repartiendo subsidios, electrodomésticos y demás y la verdad eso habla de la situación en que estamos viviendo en lo económico y social”, afirmó la legisladora.

“Esto nos preocupa porque la gente no llega a fin de mes y los sueldos han quedado muy atrasados respecto a la inflación. Además, los supermercados son casi un robo a mano armada. La situación es muy difícil y entiendo la necesidad de la gente que hace largas colas para recibir algún tipo de subsidio, pero no tiene que quedar en eso. Necesitamos una provincia que produzca, que genere puestos de empleos para los jóvenes, que es realmente alarmante y no puede ser que la única salida para muchos jóvenes sea Ezeiza”, dijo García.

“La verdad es que acá no se crean oportunidades. Fui creada en una generación que se nos dijo que necesitábamos estudiar para salir adelante y hoy ni con un título universitario estamos teniendo laburo. La situación es difícil en general. La gente lo entendió y lo dijo el 12 de septiembre y lo va a ratificar el 14 de noviembre. Tenemos que trabajar en solucionar los problemas de la gente, eso es fundamental. Nos enfocamos en otras acciones y nos olvidamos un poco de la gente, el empleo, el trabajo, los sueldos o los jubilados que cobran la mínima y eso no alcanza ni para ir al supermercado”.

“La situación está muy difícil, la mano viene dura y la ayuda que se pueda llegar a dar desde los distintos gobiernos, no tiene que ser una ayuda temporal y electoral para juntar votos, sino para salir adelante”, cerró.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios