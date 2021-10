El PJ de Santa Rosa analizó la situación de Pico y las posibilidades de triunfo en la capital provincial

Compartir esta noticia:











Este jueves Elsa Labegorra, jefa de campaña en la capital provincial, reunió a militantes y dirigentes de distintas líneas del PJ en el “búnker” de la Avenida San Martín,

Este jueves dirigetnes de Convergencia Peronista, Plural, NEP, Pampero, Compromiso Peronista, La Cámpora y de Identidad Peronista asistieron a una reunión de campaña convocada por Elsa Labegorra.









En ella se discutió la situación de General Pico a raíz de la licencia de Fernanda Alonso y la posibilidad de ganar en Santa Rosa.

Plan B pudo saber que a Fernanda Alonso, jefa de campaña del norte, el resto de las líneas no le atendía el teléfono, no iban a las reuniones y no coordinaban la militancia de cara a las elecciones de noviembre.

A Fernanda Alonso hasta le renunciaron los fiscales que tenía en lista para distribuir en las mesas el próximo 14 de noviembre.

Liego de compartir las novedades por la crisis e Pico, la mayoría se abocó a continuar con la organización de las actividades para la capital pampeana, donde algunos percibieron que parecería conformar la posibilidad de revertir la derrota en Santa Rosa, y desde acá, reorganizar el frente gobernante.

El encuentro se llevó a cabo en un día marcado por rumores sobre la supuesta reunión de Rubén Marín en Casa de Gobierno con Sergio Ziliotto y la renuncia de integrantes del gabinete provincial.

Lo primero fue asegurado a Plan B como cierto por distintas fuentes, lo segundo, no pasó de uno de los tantos sueltos de campaña electoral.

Del encuentro participaron dirigentes de los distintos espacios que integran el Consejo Local de Unidades Básicas y un secretario del gabinete del gobernador.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios