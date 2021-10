López desmiente una motivación política en la licencia de la intendenta Alonso

Compartir esta noticia:











El viceintendente a cargo del gobierno municipal en General Pico aseguró que la licencia de Fernanda Alonso obedece a “estrictas razones particulares”.

“Mucho se está hablando, lo cierto es que tuve una reunión con Fernanda ayer a la mañana cuando manifestó la necesidad de tomarse esta licencia por razones particulares. Son comprensibles las versiones y especulaciones, pero con ella solo hablamos de lo institucional para asumir la intendencia”, dijo Daniel López









“Charlamos sobre eso y las cuestiones de gestión que ya están en marcha. Recién terminé la reunión de gabinete como para estar atentos a todo lo que se viene realizando en la municipalidad”, contó al periodista Daniel Lucchelli.

– Se dice que había una orden de no recibir a los candidatos en campaña…

No hubo ninguna orden de esas características, Fernanda habló conmigo y su licencia es por razones personales, no está relacionado con ninguna otra cosa. Lo que yo te puedo decir es eso. Después no puedo decir más que eso, Carlos dijo en su momento que por razones de salud no era candidato y que por eso mismo no podía estar en la campaña. Yo no puedo agregar nada más a eso.

– ¿Hay un enojo porque Daniel Lovera no fue candidato a senado, o porque no hay nadie de Pico?

– Los candidatos fueron elegidos en Santa Rosa y en el partido a nivel provincial, son los candidatos del Frente de Todos y en función a eso la militancia está trabajando para revertir el resultado de septiembre.

