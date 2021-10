Movilizados por Malvinas piden reconocimiento

Compartir esta noticia:











Un grupo de exsoldados no reconocidos como excombatientes se manifestaron esta mañana en Casa de Gobierno para que la historia también los incluya como parte del conflicto del atlántico sur. La guerra de Malvinas se extendió desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, cuando el gobierno del dictador Galtieri firmó la rendición ante las fuerzas inglesas.

Pedro Rviara explicó que “el reclamo nuestro es del de hace 39 años, estamos pidiendo el reconocimiento como excombatientes, ser partícipes de actos, desfiles y de la historia por Malvinas. No pedimos ningún reconocimiento económico”.

“Todos los que estamos acá somos excombatientes no reconocidos, ninguno pisó suelo en Malvinas, si todos estuvimos bajo bandera, en el continente de custodia y quién te habla estuvo mar adentro cuando terminó la guerra”, contó.

“Tenemos derecho de este reconocimiento moral e histórico, que para nosotros es importantísimo. La orden tendría que darla el Gobernador, por eso pedimos que nos escuche, que nos atienda. Por ahí no nos atiene porque cree que le pedimos dinero, por eso le decimos por los medios que no queremos dinero, queremos una medalla y un reconocimiento moral e histórico”, dijo.

“Cuando nos han convocado, porque el municipio nos ha reconocido, en los desfiles siempre fuimos detrás de los excombatientes”, señaló.

Los movilizados no solo no tienen el reconocimiento del estado, son cuestionados por los excombatientes que participaron de la guerra de Malvinas. Para el Centro de Veteranos de Malvinas no se les debería otorgar el reclamo exigido y hasta el momento su postura es la que ha primado.

